"Разнесли нефтебазу, с#ка": дроны атаковали один из НПЗ в Луганской области. ВИДЕО

В телеграм-каналах опубликовали видео момента атаки дронов на один из нефтеперерабатывающих заводов во временно оккупированной Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар.

"Разнесли нефтебазу, с#ка", - комментирует на кадрах местный житель.

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