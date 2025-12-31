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Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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"Разнесли нефтебазу, с#ка": дроны атаковали один из НПЗ в Луганской области. ВИДЕО

В телеграм-каналах опубликовали видео момента атаки дронов на один из нефтеперерабатывающих заводов во временно оккупированной Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар.

"Разнесли нефтебазу, с#ка", - комментирует на кадрах местный житель.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

НПЗ (601) дроны (7588) Луганская область (6495)
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Топ комментарии
+17
Ну запрещены у нас петарды и фейерверки
Хоть так поздравили
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31.12.2025 00:19 Ответить
+14
С феерверком орков и подкацапников
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31.12.2025 00:05 Ответить
+8
Какой, в физду, НПЗ в лугондоне?
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31.12.2025 00:24 Ответить

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