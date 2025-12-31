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"Разнесли нефтебазу, с#ка": дроны атаковали один из НПЗ в Луганской области. ВИДЕО
В телеграм-каналах опубликовали видео момента атаки дронов на один из нефтеперерабатывающих заводов во временно оккупированной Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар.
"Разнесли нефтебазу, с#ка", - комментирует на кадрах местный житель.
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