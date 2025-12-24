В Саратове вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. ВИДЕО

В российском городе Саратов зафиксирован пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о возгорании появилась в местных пабликах и социальных сетях. На опубликованных кадрах виден густой дым, поднимающийся над промышленной зоной города. Причины пожара пока остаются неизвестными.

Читайте: Один из крупнейших НПЗ к северу от Москвы остановил работу после атаки украинских дронов, – Reuters

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Афипский НПЗ РФ: в городе - блэкаут. ВИДЕО