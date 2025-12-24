РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9032 посетителя онлайн
Новости Удары по рф
2 233 9

В Саратове вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. ВИДЕО

В российском городе Саратов зафиксирован пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о возгорании появилась в местных пабликах и социальных сетях. На опубликованных кадрах виден густой дым, поднимающийся над промышленной зоной города. Причины пожара пока остаются неизвестными.

Читайте: Один из крупнейших НПЗ к северу от Москвы остановил работу после атаки украинских дронов, – Reuters

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Афипский НПЗ РФ: в городе - блэкаут. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (393) пожар (6079)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показать весь комментарий
24.12.2025 14:23 Ответить
*******, піду черговий раз ще раз затанцюю від радості!
показать весь комментарий
24.12.2025 14:24 Ответить
технічня а я варя...
показать весь комментарий
24.12.2025 14:25 Ответить
"Огнєй так много золотих на уліцах саратова..." і диму теж вистачає!
А диму без вогню не буває...
показать весь комментарий
24.12.2025 14:28 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 14:32 Ответить
Горить палає Саратовський завод!
Украіна знову **...е кацапів в рот!
Горить палає Саратовський завод!
ВСІХ свинюк російських знищить український Народ!
показать весь комментарий
24.12.2025 14:36 Ответить
Пусть ВСЁ сгорит на болотах к Бениной матери, во славу великой УКРАИНЫ!!!
показать весь комментарий
24.12.2025 14:37 Ответить
насолоджуюсь вялікім і магучім узькім язіком
показать весь комментарий
24.12.2025 14:47 Ответить
нормальний параход....
показать весь комментарий
24.12.2025 15:05 Ответить
 
 