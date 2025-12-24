2 233 9
В Саратове вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. ВИДЕО
В российском городе Саратов зафиксирован пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о возгорании появилась в местных пабликах и социальных сетях. На опубликованных кадрах виден густой дым, поднимающийся над промышленной зоной города. Причины пожара пока остаются неизвестными.
А диму без вогню не буває...
Украіна знову **...е кацапів в рот!
Горить палає Саратовський завод!
ВСІХ свинюк російських знищить український Народ!