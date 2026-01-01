Дроны ночью атаковали Ильский НПЗ РФ. ВИДЕО

В России в новогоднюю ночь произошли пожары сразу на двух объектах топливной инфраструктуры - на нефтебазе в населенном пункте Людиново Калужской области и на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники также атаковали Москву.

Атаки на топливную инфраструктуру

По данным телеграм-каналов и местных властей, оба объекта были поражены дронами.

Сообщения о ударе по нефтебазе в Людиново появились еще 31 декабря, незадолго до наступления Нового года.

В то же время атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод была зафиксирована уже после полуночи, 1 января.

Пожары возникли после ударов беспилотников, что подтверждают местные сообщения и видео с места событий.

Удар по Москве

Кроме атак на топливные объекты, в новогоднюю ночь дроны были зафиксированы и над Москвой. Местные власти сообщили о работе системы ПВО и падении обломков в нескольких районах столицы.

