Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 544 11

Дроны ночью атаковали Ильский НПЗ РФ. ВИДЕО

В России в новогоднюю ночь произошли пожары сразу на двух объектах топливной инфраструктуры - на нефтебазе в населенном пункте Людиново Калужской области и на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники также атаковали Москву.

Атаки на топливную инфраструктуру

По данным телеграм-каналов и местных властей, оба объекта были поражены дронами.

Сообщения о ударе по нефтебазе в Людиново появились еще 31 декабря, незадолго до наступления Нового года.

В то же время атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод была зафиксирована уже после полуночи, 1 января.

Пожары возникли после ударов беспилотников, что подтверждают местные сообщения и видео с места событий.

Удар по Москве

Кроме атак на топливные объекты, в новогоднюю ночь дроны были зафиксированы и над Москвой. Местные власти сообщили о работе системы ПВО и падении обломков в нескольких районах столицы.

Топ комментарии
+15
З Днем народження, Батьку!

01.01.2026 10:29
+14
Петро Порошенко:
Сьогодні свято Василя Великого - святого, який вчив нас бути відповідальними за цей світ та поєднувати духовну силу з щоденною працею.
У перший день року ми не просто загадуємо бажання, ми звертаємося до Бога з найщирішою молитвою за Україну. Сьогодні ці слова звучать особливо глибоко. Ми входимо в новий рік з молитвою про мир для України, про збереження життя наших воїнів, про повернення додому всіх, хто нині далеко від рідної землі. Ми молимося за родини, які чекають, за тих, хто втратив, і за тих, хто щодня знаходить у собі сили жити й боротися далі. Це віра, що діє любов'ю.
Сьогодні як ніколи важливо зберігати віру - у Бога, в Україну і в одне одного. Віру, яка дає силу вистояти, витримати випробування і зрештою перемогти. Нехай у новому році Господь почує молитву українського народу, благословить нашу державу та приведе нас до справедливого миру.
З Днем святого Василя Великого. З Новим роком!
01.01.2026 10:27
+2
ешелоновані рої дронів на наднизьких висотах, із поступовими заходами на великий об'єкт з різних напрямів упродовж кількох годин виснажать будь-яке ппо
тіко для цього тре дуже дохєра дронів
01.01.2026 10:52
01.01.2026 10:27
Грандіозніше тобі зеленський скаже .
01.01.2026 10:53
З Днем народження, Батьку!

01.01.2026 10:29
До речі, Москва - це резиденція самого Путніна! Так, це правда. Тому смарагдовий фельдмаршал Зеленський Москву не атакує. Це табу. Хто конечно скаже, так це зрада звичайна, а не просто містечковий комплекс меншовартості захолустного малороса.
01.01.2026 10:32
Для атаки Москви потрібна балістика. Вона добре захищена ПВО.
01.01.2026 10:45
ешелоновані рої дронів на наднизьких висотах, із поступовими заходами на великий об'єкт з різних напрямів упродовж кількох годин виснажать будь-яке ппо
тіко для цього тре дуже дохєра дронів
01.01.2026 10:52
Конечно. Тому її в нас немає.
01.01.2026 10:57
Можна анасувати постійні атаки та оголосити московську область без польотною зоною, навіть без ударів, це буде суттєво.
01.01.2026 11:11
Проста логіка, ми сидимо без світла, зупиняються останні підприємства. Кацапську енергетику майже не чіпають а б*ють по нпз, чи іншій нефтянкі. Кому це потрібно? Вірно- Трампу. Хто платить той і музику замовля.
01.01.2026 11:09
"трохиме", ви примітивна дурнувата персона. Тьху на Вас!
01.01.2026 11:21
 
 