Дроны во второй раз атаковали Орловскую ТЭЦ в России. ВИДЕО

В соцсетях опубликовано видео атаки дронов на местную ТЭЦ в городе Орел в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники атаковали Орловскую электростанцию во второй раз.

Жители города пишут о взрывах и пожаре в районе инфраструктуры.

Также сообщается, что сегодня местные власти Орла признали факт повреждения инфраструктуры вследствие предыдущей атаки с 8 на 9 января.

