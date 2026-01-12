Дроны во второй раз атаковали Орловскую ТЭЦ в России. ВИДЕО
В соцсетях опубликовано видео атаки дронов на местную ТЭЦ в городе Орел в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники атаковали Орловскую электростанцию во второй раз.
Жители города пишут о взрывах и пожаре в районе инфраструктуры.
Также сообщается, что сегодня местные власти Орла признали факт повреждения инфраструктуры вследствие предыдущей атаки с 8 на 9 января.
