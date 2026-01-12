РУС
Трамп об "атаке" Украины на резиденцию Путина: "Не знаю, правда ли это"

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что не знает, была ли действительно "атака" Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Новое заявление президента США

Трампа спросили, доверяет ли он Путину после инцидента, когда тот заявил, что Украина якобы выпустила ракету по его дому (ранее российская сторона утверждала об "атаке" БПЛА - ред.), а американская разведка указывает, что этого не было.

В ответ президент США вспомнил, как в день записи интервью (7 января - ред.) российские корабли "ужасно быстро сбежали" во время того, как США задерживали танкер Bella 1, шедший из Венесуэлы под российским флагом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД

Теперь же у Трампа переспросили, почему российский диктатор не сказал ему правду об "атаке" на свою резиденцию.

"Я не знаю. Я не знаю, было ли это правдой или нет. Он сказал мне, что его дом был атакован [...] что меня бы не порадовало", - ответил американский лидер.

Он не привел других деталей, поскольку тему прервал телефонный звонок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не будет повторно нападать на Украину, - Трамп

  • Напомним, что еще 5 января президент США заявлял, что не верит в "украинскую атаку" по резиденции Путина на Валдае.

Что известно о "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине: это "ответ" на "атаку" резиденции Путина

Автор: 

путин владимир (32669) резиденция (155) Трамп Дональд (7438) Удары по РФ (734)
Топ комментарии
+6
Тобто амерська розвідка бреше !! Цирк на дроті !!))
показать весь комментарий
12.01.2026 17:13 Ответить
+3
Снова єта праклятая ніапрєдєльоннасть! (с) Вже за э баул цей рудий покидьок.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:12 Ответить
+3
А якщо це правда, так це погано, надо як москалі по лікарням, дитсадам, житловим будинкам, тоді нормально, а якщо по валізах ху...ла, то це вже тероризм, а пристрелити ху...ло, то ми вже терористи
показать весь комментарий
12.01.2026 17:14 Ответить
А як їй довіряти можна, якщо трампонутий йому особисто сказав
показать весь комментарий
12.01.2026 17:17 Ответить
Кремлівський краснопикий козел-агент!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:15 Ответить
Слизький як вугор цей през
показать весь комментарий
12.01.2026 17:15 Ответить
без мила до ***** влізе! )
показать весь комментарий
12.01.2026 17:25 Ответить
Мені на пару рочків менше ніж йому й я теж іноді вранці просинаюсь й запитую у домашніх - не пам"ятаєте я собачок вигулювла учора?

А тут такий стрес - невдала операція агентів по міграції з вбивством серед мітингуючих - Й привселюдно виправдавши без суда й слідства вбивцю , призвів до мітингів в усій країні ...
А насправді спрямовані процеси збурення проти демократів розкрученними блогерськими відео за за підтримки Маска з Венсом та директором ФБР починають розривати країну ...
То й не таке можна наговорити , забуваючищо казав учора...
показать весь комментарий
12.01.2026 17:30 Ответить
Про обстріли України ракетами і кокошніками а також про щоденне вбивство українських дітей чомусь ніхто не говорить, зате і всії прямо істерія що хтось начебто посмів покуситися на вбивство найбільшого людоїда в світі
показать весь комментарий
12.01.2026 17:16 Ответить
О! Сьогодні трампон встав з іншої ноги. Раніше казав шо це фейк...
показать весь комментарий
12.01.2026 17:16 Ответить
Та ні, ноги тут не при чому, просто йому ху... ло все пояснило
показать весь комментарий
12.01.2026 17:19 Ответить
Навіть як шо це в було то шо, підчас війни не можно? А де це записано? Е якась конвенція? Предявить.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:19 Ответить
"жєнщіна, ви як то там опрєділяйтесь! то була, то не була!" )
показать весь комментарий
12.01.2026 17:24 Ответить
Маразм така штука - сьогодні одне, а завтра те саме вже інше!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:41 Ответить
...Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок... Мабуть ***** подзвонив?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:43 Ответить
Про удар тварями орешніком теж не знає? Під@ар
показать весь комментарий
12.01.2026 17:51 Ответить
 
 