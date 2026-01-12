Трамп об "атаке" Украины на резиденцию Путина: "Не знаю, правда ли это"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что не знает, была ли действительно "атака" Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Новое заявление президента США

Трампа спросили, доверяет ли он Путину после инцидента, когда тот заявил, что Украина якобы выпустила ракету по его дому (ранее российская сторона утверждала об "атаке" БПЛА - ред.), а американская разведка указывает, что этого не было.

В ответ президент США вспомнил, как в день записи интервью (7 января - ред.) российские корабли "ужасно быстро сбежали" во время того, как США задерживали танкер Bella 1, шедший из Венесуэлы под российским флагом.

Теперь же у Трампа переспросили, почему российский диктатор не сказал ему правду об "атаке" на свою резиденцию.

"Я не знаю. Я не знаю, было ли это правдой или нет. Он сказал мне, что его дом был атакован [...] что меня бы не порадовало", - ответил американский лидер.

Он не привел других деталей, поскольку тему прервал телефонный звонок.

Напомним, что еще 5 января президент США заявлял, что не верит в "украинскую атаку" по резиденции Путина на Валдае.

Что известно о "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

