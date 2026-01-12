Путин не будет повторно нападать на Украину, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в готовности Владимира Путина к завершению войны в Украине и повторного вторжения не будет.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп отметил, что без его участия мирное соглашение не имело бы шансов на заключение, и на начальном этапе Россия стремилась захватить всю Украину. Президент США выразил разочарование, что дату завершения войны приходилось неоднократно менять.

На вопрос о "мирном плане" Трамп сообщил, что обсуждал его с Путиным и считает, что российский лидер стремится заключить соглашение. "Я твердо убежден, что россияне не вторгнутся снова, иначе бы я не соглашался на соглашение", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что в прошлом возникали ситуации, когда Украина или Россия не хотели подписывать соглашение, и это его шокировало. "Сейчас, по моему мнению, обе стороны хотят заключить соглашение, но мы еще узнаем", - резюмировал президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, - Трамп