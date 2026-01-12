1 607 28
США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, в том числе и РФ.
Об этом он заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"У нас больше всего ядерного оружия, и когда я был президентом...", - сказал Трамп.
Журналист заявил, что Россия имеет больше ядерного оружия.
"Они ошибаются. У нас больше, чем у них. ... У нас лучшее военное снаряжение, чем у них", - ответил лидер США.
Также президент США заявил, что во время американской операции в Венесуэле российская ПВО не показала своей эффективности.
"Если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем великолепной", - добавил он.
Венесуела належить до Латиноамериканської цивілізації, яка сформувалася під впливом іспанської колонізації (звідси іспанська мова та переважно католицьке християнство) на базі корінних індіанських культур, з елементами африканської спадщини, і є частиною ширшої Американо-"Єврпоцентричної" цивілізації, зосередженої навколо європейського культурного та політичного впливу. Вона має унікальну ідентичність, що відбиває місцеву географію (Анди, басейн Амазонки, Карибське узбережжя) та природні багатства (нафта).
Мабуть через ці відмінності, слова і вчинки Трампа-2 нам важко розуміти.
Аж тут прийшов Трамп і починає показувати "як треба"
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
пропрацюйте ще якісну доставку до рашки і китайозів
Тому я б не поспішав оголошувати, у кого більше козирів
тобто на нині у вас її порівну.
Тоді ж вище військове керівництво і доручило Олегу Пеньковському (полковнику ГРУ, фронтовику), донести Щтатам, що в СРСР НЕМА можливості вдатити по ним - щоб вони превентивно не вдарили.
І після 1991 року російський генералітет визнав, що в Штатів в 17 (!!!) раз було більше ЯЗ, ніж в них.