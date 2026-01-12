РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие
1 607 28

США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, - Трамп

Заявление Трампа о ядерном оружии: в России меньше

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, в том числе и РФ.

Об этом он заявил в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"У нас больше всего ядерного оружия, и когда я был президентом...", - сказал Трамп.

Журналист заявил, что Россия имеет больше ядерного оружия.

"Они ошибаются. У нас больше, чем у них. ... У нас лучшее военное снаряжение, чем у них", - ответил лидер США.

Также президент США заявил, что во время американской операции в Венесуэле российская ПВО не показала своей эффективности.

"Если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем великолепной", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины не предусматривают "ядерного зонтика", - Зеленский

Автор: 

россия (98655) США (28946) ядерное оружие (1444) Трамп Дональд (7438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ооо...
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
показать весь комментарий
12.01.2026 13:43 Ответить
+2
Більше - у кацапів - 5 тис - у США - 5.1 - якшо вони втулять один по одному - то 100 ракет вже нічого не вирішать
показать весь комментарий
12.01.2026 13:49 Ответить
+2
Ну то й шо??? Менше, більше... У світі зараз стільки ЯЗ, що можна декілька разів знищити планету і кількість ЯЗ ніяк не вплине на перемогу однієї зі сторін. В ядерній війні переможців не буде...
показать весь комментарий
12.01.2026 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І для таких довбопрутнів як ти, недолугий!
показать весь комментарий
12.01.2026 14:00 Ответить
Трамп нещодавно повідомив у своїй соцмережі, що він тепер президент Венесуели. Тобто президент двох країн одночасно. Отже, крім тягаря захисника західної цивілізації, він поклав на себе і тепер несе важкий тягар захисника іншої цивілізації.
Венесуела належить до Латиноамериканської цивілізації, яка сформувалася під впливом іспанської колонізації (звідси іспанська мова та переважно католицьке християнство) на базі корінних індіанських культур, з елементами африканської спадщини, і є частиною ширшої Американо-"Єврпоцентричної" цивілізації, зосередженої навколо європейського культурного та політичного впливу. Вона має унікальну ідентичність, що відбиває місцеву географію (Анди, басейн Амазонки, Карибське узбережжя) та природні багатства (нафта).
Мабуть через ці відмінності, слова і вчинки Трампа-2 нам важко розуміти.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:04 Ответить
Всі думали, що ***** ********.
Аж тут прийшов Трамп і починає показувати "як треба"
показать весь комментарий
12.01.2026 13:42 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 14:03 Ответить
Ооо...
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
показать весь комментарий
12.01.2026 13:43 Ответить
Так це ж чудово, бо пупа не зможе залишитись осторонь, тому обов'язково наступить тампону десь на болюче місце.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:11 Ответить
це дуже добре
пропрацюйте ще якісну доставку до рашки і китайозів
показать весь комментарий
12.01.2026 13:44 Ответить
ну все. Трумп почав хизуватися тромбоном. Хавайся в жито
показать весь комментарий
12.01.2026 13:44 Ответить
Якби не трампон то і ЯЗ в США не було б...
показать весь комментарий
12.01.2026 13:46 Ответить
Більше - у кацапів - 5 тис - у США - 5.1 - якшо вони втулять один по одному - то 100 ракет вже нічого не вирішать
показать весь комментарий
12.01.2026 13:49 Ответить
Там в принципі коли більше 1к ракет, то вже байдуже наскільки більше.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:12 Ответить
Але США менша територією за рф. Тому карта ЯЗ у ***** сильніша.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:50 Ответить
Але кацапетівка це мацквабад та расчлєнінград. Ну ще кілька міст. Решта - непотріб, котрий при шухері сам розбіжиться в різні боки і ні на що не впливатиме.
Тому я б не поспішав оголошувати, у кого більше козирів
показать весь комментарий
12.01.2026 14:22 Ответить
Щось ми цього ще не відчули.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:51 Ответить
давай трумпушка, хоча б одну на пєкін і мацкву. всеодно ж не останні.
показать весь комментарий
12.01.2026 13:51 Ответить
Ну то й шо??? Менше, більше... У світі зараз стільки ЯЗ, що можна декілька разів знищити планету і кількість ЯЗ ніяк не вплине на перемогу однієї зі сторін. В ядерній війні переможців не буде...
показать весь комментарий
12.01.2026 13:51 Ответить
І що? Трамп цим що хоче сказати? До речі. Подивіться фільм "Будинок з динаміту". Як все просто може розпочатись. І це ще там показаний президент США адекватний. А не це Трампло.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:01 Ответить
кацапи не взмозі влаштувати ядерні перегони зі США
показать весь комментарий
12.01.2026 14:02 Ответить
останні випробування ЯЗ в США були 1992 р., а в )(уйлоКассапії в 1990.,
тобто на нині у вас її порівну.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:07 Ответить
Ідіотина барижна! І в США і в Кацапії накопичена така кількість ядерної зброї, що нею можна знищити життя на Землі кілька разів. А якщо додати Великобританію, Францію, Китай, Ізраїль, Індію та Пакистан, то десяток разів. Можливо н
показать весь комментарий
12.01.2026 14:07 Ответить
Альберт Ейнштейн казав, що після глобальної ядерної війни в наступній будуть воювати дикунськими палицями. Біологи ж кажуть, що вціліють хіба що такі древні істоти як скорпіони та таргани. Головосракий Трумп х його такими ж вірянами про це, звісно, не знає. Та й, зрештою, хто такі для нього Ейнштейн, Опенгеймер, Нільс Бор ...
показать весь комментарий
12.01.2026 14:14 Ответить
Схоже, Трумпу лише такий Нільс відомий...
показать весь комментарий
12.01.2026 14:26 Ответить
Була цифра якось в Інеті, що Штати на модернизацію своєї ЯЗ за останні 20 років потратили 15 трільйонів $. Сумнівно, щоб кацапи робили такі самі роботи за подібні гроші - це, скорше, як при Хрущові, коли Микита кричав, що знищить Америку, а мав ОДНУ ракету, зроблену Корольовим (ракета Янгеля, разом з маршалом Неделіним вибухнула на випробовуваннях).
Тоді ж вище військове керівництво і доручило Олегу Пеньковському (полковнику ГРУ, фронтовику), донести Щтатам, що в СРСР НЕМА можливості вдатити по ним - щоб вони превентивно не вдарили.
І після 1991 року російський генералітет визнав, що в Штатів в 17 (!!!) раз було більше ЯЗ, ніж в них.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:28 Ответить
Всё дело закончится уничтожением русопидоасии. Остальной мир тоже потерпит сильно, но устоит. Ждём. Чем скорее, тем лучше.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:38 Ответить
Якщо є більше 100 шт., то вже нема різниці на скільки більше, хоть на мільйон…Цієї кількості достатньо щоб знищити будь яку країну,навіть таку велику за площею як московія. Навіть за умови що частина ракет буде збита!
показать весь комментарий
12.01.2026 14:48 Ответить
Є тільки одне бажання - щоб Бог поміняв місцями росію та Канаду!
показать весь комментарий
12.01.2026 14:49 Ответить
 
 