США имеют больше ядерного оружия, чем Россия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, в том числе и РФ.

"У нас больше всего ядерного оружия, и когда я был президентом...", - сказал Трамп.

Журналист заявил, что Россия имеет больше ядерного оружия.

"Они ошибаются. У нас больше, чем у них. ... У нас лучшее военное снаряжение, чем у них", - ответил лидер США.

Также президент США заявил, что во время американской операции в Венесуэле российская ПВО не показала своей эффективности.

"Если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем великолепной", - добавил он.

