США мають більше ядерної зброї, ніж Росія, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, зокрема й РФ.

Про це він заявив у коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У нас найбільше ядерної зброї, і коли я був президентом...", - сказав Трамп.

Журналіст заявив, що Росія має більше ядерної зброї.

"Вони помиляються. У нас більше, ніж у них. ... У нас краще військове спорядження, ніж у них", - відповів лідер США.

Також президент США заявив, що під час американської операції у Венесуелі російська ППО не показала своєї ефективності.

"Якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", - додав він.

