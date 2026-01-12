США мають більше ядерної зброї, ніж Росія, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, зокрема й РФ.
Про це він заявив у коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"У нас найбільше ядерної зброї, і коли я був президентом...", - сказав Трамп.
Журналіст заявив, що Росія має більше ядерної зброї.
"Вони помиляються. У нас більше, ніж у них. ... У нас краще військове спорядження, ніж у них", - відповів лідер США.
Також президент США заявив, що під час американської операції у Венесуелі російська ППО не показала своєї ефективності.
"Якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", - додав він.
Венесуела належить до Латиноамериканської цивілізації, яка сформувалася під впливом іспанської колонізації (звідси іспанська мова та переважно католицьке християнство) на базі корінних індіанських культур, з елементами африканської спадщини, і є частиною ширшої Американо-"Єврпоцентричної" цивілізації, зосередженої навколо європейського культурного та політичного впливу. Вона має унікальну ідентичність, що відбиває місцеву географію (Анди, басейн Амазонки, Карибське узбережжя) та природні багатства (нафта).
Мабуть через ці відмінності, слова і вчинки Трампа-2 нам важко розуміти.
Аж тут прийшов Трамп і починає показувати "як треба"
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
пропрацюйте ще якісну доставку до рашки і китайозів
Тому я б не поспішав оголошувати, у кого більше козирів
Але це все дуже далеко від знищення навіть хомо сапієнса, я вже мовчу про всю планету.
Думайте позитивно--це може вирішити проблему з потеплінням чи як це українською клімату.
тобто на нині у вас її порівну.
Тоді ж вище військове керівництво і доручило Олегу Пеньковському (полковнику ГРУ, фронтовику), донести Щтатам, що в СРСР НЕМА можливості вдатити по ним - щоб вони превентивно не вдарили.
І після 1991 року російський генералітет визнав, що в Штатів в 17 (!!!) раз було більше ЯЗ, ніж в них.
Він у курсі, що життя зупиняється вже після першого вбивства !?