США мають більше ядерної зброї, ніж Росія, - Трамп

Заява Трампа про ядерну зброю: у Росії менше

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, зокрема й РФ.

Про це він заявив у коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У нас найбільше ядерної зброї, і коли я був президентом...", - сказав Трамп.

Журналіст заявив, що Росія має більше ядерної зброї.

"Вони помиляються. У нас більше, ніж у них. ... У нас краще військове спорядження, ніж у них", - відповів лідер США.

Також президент США заявив, що під час американської операції у Венесуелі російська ППО не показала своєї ефективності.

"Якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України не передбачають "ядерної парасольки", - Зеленський

росія США ядерна зброя Трамп Дональд
Топ коментарі
+10
Ооо...
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
12.01.2026 13:43 Відповісти
+4
Всі думали, що ***** ********.
Аж тут прийшов Трамп і починає показувати "як треба"
12.01.2026 13:42 Відповісти
+4
12.01.2026 14:03 Відповісти
І для таких довбопрутнів як ти, недолугий!
12.01.2026 14:00 Відповісти
Трамп нещодавно повідомив у своїй соцмережі, що він тепер президент Венесуели. Тобто президент двох країн одночасно. Отже, крім тягаря захисника західної цивілізації, він поклав на себе і тепер несе важкий тягар захисника іншої цивілізації.
Венесуела належить до Латиноамериканської цивілізації, яка сформувалася під впливом іспанської колонізації (звідси іспанська мова та переважно католицьке християнство) на базі корінних індіанських культур, з елементами африканської спадщини, і є частиною ширшої Американо-"Єврпоцентричної" цивілізації, зосередженої навколо європейського культурного та політичного впливу. Вона має унікальну ідентичність, що відбиває місцеву географію (Анди, басейн Амазонки, Карибське узбережжя) та природні багатства (нафта).
Мабуть через ці відмінності, слова і вчинки Трампа-2 нам важко розуміти.
12.01.2026 14:04 Відповісти
Всі думали, що ***** ********.
Аж тут прийшов Трамп і починає показувати "як треба"
показати весь коментар
12.01.2026 13:42 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 14:03 Відповісти
Ооо...
Почали Піпісками Мірятися🤔🤣🤣
12.01.2026 13:43 Відповісти
Так це ж чудово, бо пупа не зможе залишитись осторонь, тому обов'язково наступить тампону десь на болюче місце.
12.01.2026 14:11 Відповісти
головне, щоб не почали мірятися "у кого більше спрацює"
12.01.2026 16:19 Відповісти
це дуже добре
пропрацюйте ще якісну доставку до рашки і китайозів
12.01.2026 13:44 Відповісти
ну все. Трумп почав хизуватися тромбоном. Хавайся в жито
12.01.2026 13:44 Відповісти
Якби не трампон то і ЯЗ в США не було б...
12.01.2026 13:46 Відповісти
Більше - у кацапів - 5 тис - у США - 5.1 - якшо вони втулять один по одному - то 100 ракет вже нічого не вирішать
12.01.2026 13:49 Відповісти
Там в принципі коли більше 1к ракет, то вже байдуже наскільки більше.
12.01.2026 14:12 Відповісти
Але США менша територією за рф. Тому карта ЯЗ у ***** сильніша.
12.01.2026 13:50 Відповісти
Але кацапетівка це мацквабад та расчлєнінград. Ну ще кілька міст. Решта - непотріб, котрий при шухері сам розбіжиться в різні боки і ні на що не впливатиме.
Тому я б не поспішав оголошувати, у кого більше козирів
12.01.2026 14:22 Відповісти
Щось ми цього ще не відчули.
12.01.2026 13:51 Відповісти
давай трумпушка, хоча б одну на пєкін і мацкву. всеодно ж не останні.
12.01.2026 13:51 Відповісти
Ну то й шо??? Менше, більше... У світі зараз стільки ЯЗ, що можна декілька разів знищити планету і кількість ЯЗ ніяк не вплине на перемогу однієї зі сторін. В ядерній війні переможців не буде...
12.01.2026 13:51 Відповісти
Як ви це уявляєте собі? Планета розривається на шматки і становиться астероідним поясом? Але ж це повна маячня
12.01.2026 15:21 Відповісти
Не такий вже й поганий сценарій - кожен володітиме своїм власним астероїдом 🤣
12.01.2026 15:55 Відповісти
Дуже просто. Земля перетворюється на радіоактивну камінюку.
12.01.2026 16:21 Відповісти
Є багато сумнівів що є достатньо енергії для цього, навіть якщо розподілити всі бомби ровно по всій планеті і роз*уярити всі атомні станції і місця з радіоактивними відходами.
12.01.2026 19:13 Відповісти
У кого є багато сумнівів?
13.01.2026 09:26 Відповісти
У всех кто изучал физику и математику на уровне средней школы. Энергии во всех ядерных зарядах мира хватило бы, если равномерно их распределить, на поднятие температуры океанов на одну десятитысячную градуса как максимум, скорее ближе к сто тысячной. А вы говорите радиоактивная каменюка.
13.01.2026 12:18 Відповісти
До чого це? Прокиньтеся. Будуть бити по людях. По океанах ніхто бити не буде.
13.01.2026 12:32 Відповісти
Ну добре, великих міст не буде. Загинуть сотні мільйонів, можливо мільярд якщо з китайцями. Можливо ще 500 мільйонів в наступні 20 років від раку і інших наслідків і ще мільярд десь у Африці та Венесуелі тому що годувати їх безкоштовно ніхто вже не буде.
Але це все дуже далеко від знищення навіть хомо сапієнса, я вже мовчу про всю планету.
Думайте позитивно--це може вирішити проблему з потеплінням чи як це українською клімату.
13.01.2026 18:15 Відповісти
І що? Трамп цим що хоче сказати? До речі. Подивіться фільм "Будинок з динаміту". Як все просто може розпочатись. І це ще там показаний президент США адекватний. А не це Трампло.
12.01.2026 14:01 Відповісти
кацапи не взмозі влаштувати ядерні перегони зі США
12.01.2026 14:02 Відповісти
останні випробування ЯЗ в США були 1992 р., а в )(уйлоКассапії в 1990.,
тобто на нині у вас її порівну.
12.01.2026 14:07 Відповісти
Ідіотина барижна! І в США і в Кацапії накопичена така кількість ядерної зброї, що нею можна знищити життя на Землі кілька разів. А якщо додати Великобританію, Францію, Китай, Ізраїль, Індію та Пакистан, то десяток разів. Можливо н
12.01.2026 14:07 Відповісти
Альберт Ейнштейн казав, що після глобальної ядерної війни в наступній будуть воювати дикунськими палицями. Біологи ж кажуть, що вціліють хіба що такі древні істоти як скорпіони та таргани. Головосракий Трумп х його такими ж вірянами про це, звісно, не знає. Та й, зрештою, хто такі для нього Ейнштейн, Опенгеймер, Нільс Бор ...
12.01.2026 14:14 Відповісти
Схоже, Трумпу лише такий Нільс відомий...
12.01.2026 14:26 Відповісти
Сумніваюсь, що такі як він в дитинстві читають Г.Х. Андерсена. Трумп, швидше за все, як показує його дружба з Епштейном, пробавлявся порнографічними журнальчиками.
12.01.2026 14:52 Відповісти
Була цифра якось в Інеті, що Штати на модернизацію своєї ЯЗ за останні 20 років потратили 15 трільйонів $. Сумнівно, щоб кацапи робили такі самі роботи за подібні гроші - це, скорше, як при Хрущові, коли Микита кричав, що знищить Америку, а мав ОДНУ ракету, зроблену Корольовим (ракета Янгеля, разом з маршалом Неделіним вибухнула на випробовуваннях).
Тоді ж вище військове керівництво і доручило Олегу Пеньковському (полковнику ГРУ, фронтовику), донести Щтатам, що в СРСР НЕМА можливості вдатити по ним - щоб вони превентивно не вдарили.
І після 1991 року російський генералітет визнав, що в Штатів в 17 (!!!) раз було більше ЯЗ, ніж в них.
12.01.2026 14:28 Відповісти
Всё дело закончится уничтожением русопидоасии. Остальной мир тоже потерпит сильно, но устоит. Ждём. Чем скорее, тем лучше.
12.01.2026 14:38 Відповісти
Якщо є більше 100 шт., то вже нема різниці на скільки більше, хоть на мільйон…Цієї кількості достатньо щоб знищити будь яку країну,навіть таку велику за площею як московія. Навіть за умови що частина ракет буде збита!
12.01.2026 14:48 Відповісти
Є тільки одне бажання - щоб Бог поміняв місцями росію та Канаду!
12.01.2026 14:49 Відповісти
Найшов чии хвалитись.Як ви цього плєшивого придурка зробили президентом?
12.01.2026 14:55 Відповісти
так саме як ми свого, наголосували.
12.01.2026 15:05 Відповісти
Тобто, США зможуть убити рф три рази, а рф їх тільки два !?
Він у курсі, що життя зупиняється вже після першого вбивства !?
12.01.2026 16:00 Відповісти
 
 