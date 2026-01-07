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Новини Ядерна зброя Гарантії безпеки для України
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Гарантії безпеки для України не передбачають "ядерної парасольки", - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання ядерної зброї в межах гарантій безпеки для України не обговорюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від Сполучених Штатів Америки, то ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек "протиповітряна оборона"", - зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що обговорюється посилення української армії та додаткове фінансування особового складу. Ключовим питанням він назвав укомплектованість бойових бригад і забезпечення їхньої високої боєздатності.

Нагадаємо, що Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання.

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Зеленський Володимир (28420) ядерна зброя (1301) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+19
Коротше кажучи, гарантії безпеки нічого не гарантують.
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07.01.2026 15:45 Відповісти
+14
Будапештський міморандум -2
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07.01.2026 15:46 Відповісти
+8
Та вже знаємо що "гарантії безпеки" цього разу пробивають дно до центру землі. Вони виглядають, прости господи, гірше ніж " агресивні" умови росії 22 року...🤬🤬😿😿😿
P.S. це скоріше гарантії майбуньої НЕБЕЗПЕКИ
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07.01.2026 15:46 Відповісти

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