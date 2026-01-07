Гарантії безпеки для України не передбачають "ядерної парасольки", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання ядерної зброї в межах гарантій безпеки для України не обговорюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від Сполучених Штатів Америки, то ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек "протиповітряна оборона"", - зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що обговорюється посилення української армії та додаткове фінансування особового складу. Ключовим питанням він назвав укомплектованість бойових бригад і забезпечення їхньої високої боєздатності.

Нагадаємо, що Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання.

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