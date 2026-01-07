УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12390 відвідувачів онлайн
Новини дефіцит ракет для систем ППО Закупівля систем ППО у США
1 488 18

Нових систем ППО від США не було, постачання ракет Україна просить прискорити, – Зеленський

Зміцнення української ППО та оборонної промисловості

Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання,

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам у середу президент України Володимир Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не тільки обговорював, в деталях показував вчора, наприклад, європейцям, не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від США - нових систем не приходило. Щодо ракет потрошки йдуть, хочемо прискорити", - сказав Зеленський.

Читайте також: За одну ніч боєць 1020-го зенітного полку із позивним Мігель знищив 24 "Шахеди" українськими перехоплювачами "STING". ВIДЕО

"Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців, окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) ППО (4294) США (26964)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Навіщо вона ця інформація нам? Потужньо перднути? До кого воно віщає?
показати весь коментар
07.01.2026 15:37 Відповісти
+6
фламінги де, ZеГнида Оманська ?
показати весь коментар
07.01.2026 15:37 Відповісти
+5
Це для кого інформація?🤔
показати весь коментар
07.01.2026 15:35 Відповісти

Завантаження...

 
 