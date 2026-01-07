Нових систем ППО від США не було, постачання ракет Україна просить прискорити, – Зеленський

Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання,

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам у середу президент України Володимир Зеленський.

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"Не тільки обговорював, в деталях показував вчора, наприклад, європейцям, не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від США - нових систем не приходило. Щодо ракет потрошки йдуть, хочемо прискорити", - сказав Зеленський.

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"Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців, окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі", - додав президент.