Нових систем ППО від США не було, постачання ракет Україна просить прискорити, – Зеленський
Україна поінформувала європейських партнерів щодо потреб у ракетах для систем ППО, від США нові системи не надходили, ракети йдуть, але Україна хоче прискорити їхнє постачання,
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам у середу президент України Володимир Зеленський.
"Не тільки обговорював, в деталях показував вчора, наприклад, європейцям, не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від США - нових систем не приходило. Щодо ракет потрошки йдуть, хочемо прискорити", - сказав Зеленський.
"Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців, окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі", - додав президент.
Топ коментарі
+8 Petr Sidorov
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+6 Oleksa H
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+5 Besya #602532
показати весь коментар07.01.2026 15:35 Відповісти Посилання
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