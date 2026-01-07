Новых систем ПВО от США не было, поставки ракет Украина просит ускорить, – Зеленский

Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, из США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Не только обсуждал, в деталях показывал вчера, например, европейцам, не буду сейчас публично об этом говорить, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем из США - новых систем не поступало. Что касается ракет, то они понемногу поступают, хотим ускорить", - сказал Зеленский.

"Очень хотим и еще раз просим США. Что касается европейцев, отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить подробности", - добавил президент.