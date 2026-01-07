Новых систем ПВО от США не было, поставки ракет Украина просит ускорить, – Зеленский
Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, из США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку,
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам в среду президент Украины Владимир Зеленский.
"Не только обсуждал, в деталях показывал вчера, например, европейцам, не буду сейчас публично об этом говорить, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем из США - новых систем не поступало. Что касается ракет, то они понемногу поступают, хотим ускорить", - сказал Зеленский.
"Очень хотим и еще раз просим США. Что касается европейцев, отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить подробности", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в данном случае эта дезинфа странная, призывающая к обстрелам, звучит как типа "стреляйте, у нас нечем отбиваться". на самом деле это обычный высер от лидора - "я не причем, партнеры виноваты"
пиши ісчо, бот zельоний
а такі системи без дозволу США не передають