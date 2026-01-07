РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12397 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО Закупка систем ПВО у США
919 17

Новых систем ПВО от США не было, поставки ракет Украина просит ускорить, – Зеленский

Укрепление украинской ПВО и оборонной промышленности

Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, из США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Не только обсуждал, в деталях показывал вчера, например, европейцам, не буду сейчас публично об этом говорить, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем из США - новых систем не поступало. Что касается ракет, то они понемногу поступают, хотим ускорить", - сказал Зеленский.

Читайте также: За одну ночь боец 1020-го зенитного полка с позывным Мигель уничтожил 24 "Шахеды" украинскими перехватчиками "STING". ВИДЕО

"Очень хотим и еще раз просим США. Что касается европейцев, отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить подробности", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (23315) ПВО (3345) США (28880)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Навіщо вона ця інформація нам? Потужньо перднути? До кого воно віщає?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:37 Ответить
+4
Це для кого інформація?🤔
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
+4
фламінги де, ZеГнида Оманська ?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це для кого інформація?🤔
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
ну тут дело такое скорее всего дезинфа,не раз такое уже наблюдалось,голі босі ракет пво нет а при очередном обстреле петриоты летят) их ни с чем нельзя спутать)
показать весь комментарий
07.01.2026 15:38 Ответить
Це добре коли так, та часто у нашої влади якесь не тримання язика за зубами. Тим паче Зеленський зараз за кордоном.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:43 Ответить
"скорее всего дезинфа"

в данном случае эта дезинфа странная, призывающая к обстрелам, звучит как типа "стреляйте, у нас нечем отбиваться". на самом деле это обычный высер от лидора - "я не причем, партнеры виноваты"
показать весь комментарий
07.01.2026 17:04 Ответить
Навіщо вона ця інформація нам? Потужньо перднути? До кого воно віщає?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:37 Ответить
фламінги де, ZеГнида Оманська ?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:37 Ответить
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже використовує нові ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Також до кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу. Джерело: https://censor.net/ua/n3583117
показать весь комментарий
07.01.2026 15:38 Ответить
Фуфломінга- картонний макет. Рута-творчисть дитячого авіамодельного гуртка. Нептун -непогана річ, але їх ніхто не виробляє. Запускають те- що залишилось від Попередників.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:42 Ответить
Папередник якби мав ракети не здав би Крим і Донбас .
показать весь комментарий
07.01.2026 17:10 Ответить
у zебілів і гівно від Оманської Гниди за шоколад

пиши ісчо, бот zельоний
показать весь комментарий
07.01.2026 15:43 Ответить
лаптєрога, тобі не нравиться що горять НПЗ на твоїй кацапщині?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:08 Ответить
Можливо, КабМіндічі з Уряду, поставили зеленському свої «шлахбауми» щодо отримання ППО з США для України??
показать весь комментарий
07.01.2026 15:39 Ответить
В нас є власне ППО, але виробництво його під забороною з серпня 2019. Може пора вже розблокувати виробництво, чи ще не на часі?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:44 Ответить
Але ж зеленський з єрмаком, усе зробили=нагадили, щоб заблокувати з 2019 року, підприємства ОПК!! Тепер вони ж, ліплять з лайна московського, усілякі такіж «референдуми» для дурнів !!
показать весь комментарий
07.01.2026 15:49 Ответить
Але дурням подобаєтся бути дурнями.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:52 Ответить
Нові системи Patriot надійшли від Німеччини , дебільна ти ZеГнида..

а такі системи без дозволу США не передають
показать весь комментарий
07.01.2026 16:00 Ответить
 
 