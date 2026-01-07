РУС
За одну ночь боец 1020-го зенитного полка с позывным Мигель уничтожил 24 "Шахеда" украинскими перехватчиками "STING". ВИДЕО

Украинская противовоздушная оборона установила новый рекорд по перехвату вражеских беспилотников. За одну ночь боец 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка с позывным "Мигель" уничтожил 24 российских дрона-камикадзе типа Shahed.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеокадры поражений подтверждают успешную работу украинских ПВО-перехватчиков. Все зафиксированные цели были уничтожены с применением беспилотных перехватчиков STING, которые продемонстрировали высокую эффективность при отражении массированной воздушной атаки.

По данным подразделения, речь идет о рекордном количестве уничтоженных "Шахедов" за одну ночь одним оператором. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе подразделения, качественной разведке воздушной обстановки и современным средствам перехвата.

STING - это украинский FPV-дрон-перехватчик, разработанный командой "Дикие Шершни", который использует технологию виртуальной реальности (VR) и, в перспективе, искусственный интеллект для сбивания вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" и реактивных БПЛА, причем он значительно дешевле ракет ПВО и может достигать скорости до 315 км/ч, эффективно перехватывая цели.

оружие (10580) ПВО (3345) рекорд (248) дроны (5917) Дикие шершни (231) Шахед (1793)
+10
Достатньо у кожен НП у смузі 50 км від кордону. І це навіть реально, якщо скасувати тєлємарафєт.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
+9
Світовий рекорд.За таке треба нагородить козака.Може хтось знає,за знищену техніку ворога по закону належить премія.Я сам воював,але ніколи не чув щоб хтось її отримав.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:51 Ответить
Так. Станом на січень 2026 року матеріальна винагорода за знищену або захоплену техніку противника в Україні регулюється наказом Міністерства оборони №340. Розмір виплат залежить від типу техніки та варіюється від 12 180 грн до 243 600 (є спеціальна таблиця) і там є таке: Інший літальний апарат (включно з БПЛА): 36 540 грн.....Тобто цей хлопчина- герой має повне право по закону претендувати на 876 960 грн за ці збиті 24 шахеди.....До речі, теж ніколи не бачив і не чув інформаціі що хтось отримує фінансову винагороду за знищену техніку ворога...І це має бути. Це є теж ні аби яким сильним єлементом мотиваціі..... Під час Другоі світовоі теж виплачували за сбиті літаки і за підбиті танки.....
показать весь комментарий
07.01.2026 12:27 Ответить
Для чого показувати чим і як збивали ???
Хай би кацапи шукали відповідь, а не отримували інформацію від нас !
показать весь комментарий
07.01.2026 11:57 Ответить
а де Пісюн?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:57 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 11:59 Ответить
а це Пісюн

показать весь комментарий
07.01.2026 12:02 Ответить
а це кацапський
показать весь комментарий
07.01.2026 12:04 Ответить
Треба меньше тріпатися!
показать весь комментарий
07.01.2026 12:12 Ответить
Порівняй цього хлопця(може фермер колишній) з групою Дельта що брали Мадуру.Думаю ні 100 воїнів з тої Дельти вартують цього хлопця.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:16 Ответить
 
 