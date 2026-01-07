За одну ночь боец 1020-го зенитного полка с позывным Мигель уничтожил 24 "Шахеда" украинскими перехватчиками "STING". ВИДЕО

Украинская противовоздушная оборона установила новый рекорд по перехвату вражеских беспилотников. За одну ночь боец 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка с позывным "Мигель" уничтожил 24 российских дрона-камикадзе типа Shahed.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеокадры поражений подтверждают успешную работу украинских ПВО-перехватчиков. Все зафиксированные цели были уничтожены с применением беспилотных перехватчиков STING, которые продемонстрировали высокую эффективность при отражении массированной воздушной атаки.

По данным подразделения, речь идет о рекордном количестве уничтоженных "Шахедов" за одну ночь одним оператором. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе подразделения, качественной разведке воздушной обстановки и современным средствам перехвата.

STING - это украинский FPV-дрон-перехватчик, разработанный командой "Дикие Шершни", который использует технологию виртуальной реальности (VR) и, в перспективе, искусственный интеллект для сбивания вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" и реактивных БПЛА, причем он значительно дешевле ракет ПВО и может достигать скорости до 315 км/ч, эффективно перехватывая цели.

