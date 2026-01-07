РФ атаковала баллистикой и 95 БПЛА: ПВО обезвредила ракету и 81 беспилотник. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 января российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 95 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Приморско-Ахтарск, Орел – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины.

Около 60 из них – "шахеды".

А "Искандер-М" из Таганрога.

Читайте также: Сутки в Запорожье: рашисты обстреляли Запорожский и Пологовский районы, двое погибших, 9 раненых. ФОТО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны.



Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Последствия массированной атаки РФ на Днепр: среди раненых - дети, есть повреждения. ФОТОрепортаж