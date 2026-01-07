РФ атаковала баллистикой и 95 БПЛА: ПВО обезвредила ракету и 81 беспилотник. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 7 января российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 95 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Приморско-Ахтарск, Орел – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины.
Около 60 из них – "шахеды".
А "Искандер-М" из Таганрога.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль