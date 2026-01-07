Сутки в Запорожской области: рашисты обстреляли Запорожский и Пологовский районы, двое погибших, 9 раненых. ФОТО

Два человека погибли, еще девять получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

По данным ОГА, в целом за сутки оккупанты нанесли 682 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области.

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Войска РФ нанесли 8 авиаударов по Юлиевке, Юрковке, Таврическому, Зализнычному, Верхней Терсе, Никольскому, Прилуках.

409 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Никольское, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Сладкое.

4 обстрела из РСЗО нанесены по Магдалиновке, Новоданиловке, Белогорью, Доброполью.

261 артиллерийский удар нанесен по Степногорску, Приморскому, Степовому, Щербакам, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Прилукам, Доброполью, Сладкому.

Последствия

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