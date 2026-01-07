Сутки в Запорожской области: рашисты обстреляли Запорожский и Пологовский районы, двое погибших, 9 раненых. ФОТО
Два человека погибли, еще девять получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
По данным ОГА, в целом за сутки оккупанты нанесли 682 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ нанесли 8 авиаударов по Юлиевке, Юрковке, Таврическому, Зализнычному, Верхней Терсе, Никольскому, Прилуках.
- 409 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Никольское, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Сладкое.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по Магдалиновке, Новоданиловке, Белогорью, Доброполью.
- 261 артиллерийский удар нанесен по Степногорску, Приморскому, Степовому, Щербакам, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Прилукам, Доброполью, Сладкому.
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