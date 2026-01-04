Рашисты нанесли удар по Запорожской области: ранена женщина, есть повреждения. ФОТО
51-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
В целом, как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 569 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ осуществили 13 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижовке, Варваровке, Святопетровке, Староукраинке, Белогорью.
- 309 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Доброполье.
- 9 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Зализнычному, Преображенке, Зеленому, Доброполью.
- 238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Доброполья.
Есть повреждения
Поступило 20 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек.
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