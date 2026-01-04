РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
644 0

Рашисты нанесли удар по Запорожской области: ранена женщина, есть повреждения. ФОТО

51-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы за сутки

В целом, как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 569 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

Читайте также: За сутки россияне обстреляли 27 населенных пунктов в Запорожье: два человека ранены

  • Войска РФ осуществили 13 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижовке, Варваровке, Святопетровке, Староукраинке, Белогорью.
  • 309 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Доброполье.
  • 9 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Зализнычному, Преображенке, Зеленому, Доброполью.
  • 238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Доброполья.

Есть повреждения

Поступило 20 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Запорожская область после обстрела

Читайте также: Атака российских БПЛА на Запорожье: в городе зафиксированы два пожара. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (242) обстрел (33795) Запорожский район (708)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 