Рашисты нанесли удар по Запорожской области: ранена женщина, есть повреждения. ФОТО

51-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

В целом, как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 569 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

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Войска РФ осуществили 13 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижовке, Варваровке, Святопетровке, Староукраинке, Белогорью.

309 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Доброполье.

9 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Зализнычному, Преображенке, Зеленому, Доброполью.

238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Доброполья.

Есть повреждения

Поступило 20 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

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