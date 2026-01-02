Атака российских БПЛА на Запорожье: в городе зафиксированы два пожара

Запорожье ночью подверглось атаке российских беспилотников. В городе зафиксировали как минимум два пожара, о чем сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.

Первую информацию о пожаре глава области обнародовал в 23:45 в четверг. К сообщению он добавил фото, на котором видно возгорание рядом с жилым пятиэтажным домом.

Впоследствии Федоров сообщил о еще одном пожаре в одном из районов города, который возник в результате вражеской атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В 00:12 Федоров сообщил, что над Запорожьем БПЛА ударного типа не наблюдаются.

Атака дронов

Вечером четверга, 1 января, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 00:06 поступило сообщение об атаке беспилотников на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила.

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