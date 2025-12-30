Враг ударил по Запорожью: поврежден объект промышленной инфраструктуры и дома. ВИДЕО
В ночь на вторник, 30 декабря 2025 года, в Запорожской области гремели взрывы, войска РФ нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
По его словам, в результате вражеской атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.
В результате удара произошел пожар.
Кроме того, как отмечается, взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.
Предварительно, без пострадавших.
На данный момент в области уже объявлен отбой угрозы. Больше информации о последствиях вражеской атаки на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть пострадавшие.
В результате ударов КАБами по Орехову погиб мужчина, ранена женщина.
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