Враг ударил по Запорожью: поврежден объект промышленной инфраструктуры и дома. ВИДЕО

В ночь на вторник, 30 декабря 2025 года, в Запорожской области гремели взрывы, войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия

По его словам, в результате вражеской атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.

В результате удара произошел пожар.

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Кроме того, как отмечается, взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.

Предварительно, без пострадавших.

На данный момент в области уже объявлен отбой угрозы. Больше информации о последствиях вражеской атаки на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть пострадавшие.

В результате ударов КАБами по Орехову погиб мужчина, ранена женщина.

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