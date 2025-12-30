Ворог ударив по Запоріжжю: є поранена, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та будинки (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти вівторка, 30 грудня 2025 року, у Запорізькій області гриміли вибухи, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури.

Внаслідок удару сталася пожежа.

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Окрім того, як зазначається, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару.

Попередньо, без постраждалих.

Наразі в області вже оголошено відбій загрози. Більше інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення.







Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ завдала авіаудару по Запорізькому району, є постраждалі.

Внаслідок ударів КАБами по Оріхову загинув чоловік, поранено жінку.

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