Ворог ударив по Запоріжжю: є поранена, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та будинки (оновлено). ВIДЕО
У ніч проти вівторка, 30 грудня 2025 року, у Запорізькій області гриміли вибухи, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури.
Внаслідок удару сталася пожежа.
Окрім того, як зазначається, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару.
Попередньо, без постраждалих.
Наразі в області вже оголошено відбій загрози. Більше інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ завдала авіаудару по Запорізькому району, є постраждалі.
Внаслідок ударів КАБами по Оріхову загинув чоловік, поранено жінку.
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