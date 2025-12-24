УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12365 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
1 319 1

Ворог завдав трьох ударів по Запоріжжю: три людини поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 24 грудня, війська РФ завдали щонайменше трьох ворожих ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними ОВА, через ворожу атаку спалахнули гаражі та автівки.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: через атаки РФ поранено 10 людей. ФОТОрепортаж

Згодом стало відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя.

"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Наслідки

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Також читайте: Ворог атакував Запоріжжя: поранено 4 людей, пошкоджено житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дані Нацполіції

За даними правоохоронців, через удари РФ пошкоджено кілька багатоповерхівок, муніципальні та приватні транспортні засоби, заклад освіти.

Також частково зруйновано гаражний кооператив.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Оновлена інформація

Згодом Федоров уточнив, що більшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

  • До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.
  • Усім постраждалим надається необхідна допомога.
  • Щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
  • В них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
  • На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Автор: 

Запоріжжя (2662) обстріл (35056) Запорізька область (5092) Запорізький район (699)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 