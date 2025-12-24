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Ворог завдав трьох ударів по Запоріжжю: три людини поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 24 грудня, війська РФ завдали щонайменше трьох ворожих ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними ОВА, через ворожу атаку спалахнули гаражі та автівки.
Згодом стало відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя.
"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.
Наслідки
Дані Нацполіції
За даними правоохоронців, через удари РФ пошкоджено кілька багатоповерхівок, муніципальні та приватні транспортні засоби, заклад освіти.
Також частково зруйновано гаражний кооператив.
Оновлена інформація
Згодом Федоров уточнив, що більшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
- До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.
- Усім постраждалим надається необхідна допомога.
- Щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
- В них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
- На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.
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