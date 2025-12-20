Доба на Запоріжжі: через атаки РФ поранено 10 людей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських авіаударів, артобстрілів і атак дронів FPV на Запоріжжі за добу поранено 10 цивільних, пошкоджено будинки, інфраструктуру та транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

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Ворог не припиняє атак на мирні міста та села. За останню добу окупанти завдали 19 авіаударів, застосували 418 БпЛА (переважно FPV), здійснили 270 артобстрілів та 6 разів вдарили із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби під вогневим ураженням армії РФ перебували Запоріжжя, Кушугум, Мар’янівка Запорізького, Степногірськ, Приморське, Степове Василівського, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Варварівка, Солодке, Щербаки, Преображенка, Воздвижівка Білогір’я, Добропілля Пологівського районів.

Удари по Запоріжжю

Війська рф завдали трьох ударів керованими авіабомбами по території обласного центру. Внаслідок влучань зазнали пошкоджень об’єкт інфраструктури, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння та транспортні засоби. Поранено восьмеро цивільних - 6 жінок і двоє чоловіків.

Також FPV-дроном було атаковано селище Кушугум, у результаті удару травм зазнали 30-річна жінка та 75-річний чоловік.

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Наслідки обстрілів











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