Сутки в Запорожской области: в результате атак РФ ранены 10 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских авиаударов, артобстрелов и атак дронов FPV в Запорожской области за сутки ранены 10 гражданских, повреждены дома, инфраструктура и транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Враг не прекращает атак на мирные города и села. За последние сутки оккупанты нанесли 19 авиаударов, применили 418 БПЛА (преимущественно FPV), осуществили 270 артобстрелов и 6 раз ударили из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки под огнем армии РФ находились Запорожье, Кушугум, Марьяновка Запорожского, Степногорск, Приморское, Степовое Васильевского, Гуляйполе, Орехово, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Варваровка, Сладкое, Щербаки, Преображенка, Воздвижовка Белогорья, Доброполье Пологовского районов.

Удары по Запорожью

Войска РФ нанесли три удара управляемыми авиабомбами по территории областного центра. В результате попаданий были повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные дома, частные домовладения и транспортные средства. Ранены восемь гражданских - шесть женщин и двое мужчин.

Также FPV-дроном был атакован поселок Кушугум, в результате удара травмы получили 30-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Последствия обстрелов











