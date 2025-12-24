1 319 1
Враг нанес три удара по Запорожью: два человека ранены. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 24 декабря, войска РФ нанесли как минимум три вражеских удара по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным ОВА, из-за вражеской атаки загорелись гаражи и автомобили.
Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения вследствие атаки россиян на Запорожье.
"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.
Последствия
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль