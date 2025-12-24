РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12452 посетителя онлайн
Новости Фото Атака на Запорожье
1 319 1

Враг нанес три удара по Запорожью: два человека ранены. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 24 декабря, войска РФ нанесли как минимум три вражеских удара по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По данным ОВА, из-за вражеской атаки загорелись гаражи и автомобили.

Читайте также: Сутки в Запорожье: из-за атак РФ ранены 10 человек. ФОТОрепортаж

Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения вследствие атаки россиян на Запорожье.

"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Последствия

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

Читайте также: Враг атаковал Запорожье: ранены 4 человека, поврежден жилой дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (3014) обстрел (33694) Запорожская область (4567) Запорожский район (690)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 