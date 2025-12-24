Враг нанес три удара по Запорожью: два человека ранены. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 24 декабря, войска РФ нанесли как минимум три вражеских удара по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

По данным ОВА, из-за вражеской атаки загорелись гаражи и автомобили.

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Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения вследствие атаки россиян на Запорожье.

"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Последствия







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