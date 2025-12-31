Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками (обновлено)
Вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:35 - БПЛА в Харьковской области в направлении на/мимо н.п. Чугуев с северо-запада.
В 19:42 - опасность для Запорожской области:
- БПЛА в направлении Камышевахи с востока;
- БПЛА мимо Томаковки на западе, курс - северо-восточный.
В 19:47 - БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.
В 19:52 - беспилотник на Краматорск.
В 20:00 - БПЛА в направлении г. Днепр с юго-запада.
В 20:09 - БПЛА в Черниговском районе Черниговской области, курс южный.
Обновленная информация
В 20:42 – БПЛА с Черниговщины на Киевщину.
В 20:58 – беспилотник на Киевщине, курс на запад.
В 21:12 – БПЛА в направлении г.Чернигов с востока.
Обновленная информация
В 21:16-– активность вражеской тактической авиации на северо-восточном/восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 21:23 - БПЛА с Киевщины курсом на Житомирщину, направление н.п.Народичи/Овруч.
В 21:39 - БПЛА на Сумщине, направление – Сумы.
В 21:40 - пуски КАБ на Донетчину.
В 21:41 - пуски КАБ на Харьковщину.
В 21:46 - БПЛА в районе Киевского водохранилища, курс - юго-западный.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что 31 декабря российские войска обстреляли Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, есть повреждения инфраструктуры.
