Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками (обновлено)

Вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов

В 19:35 - БПЛА в Харьковской области в направлении на/мимо н.п. Чугуев с северо-запада.

В 19:42 - опасность для Запорожской области:

БПЛА в направлении Камышевахи с востока;

БПЛА мимо Томаковки на западе, курс - северо-восточный.

В 19:47 - БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.

В 19:52 - беспилотник на Краматорск.

В 20:00 - БПЛА в направлении г. Днепр с юго-запада.

В 20:09 - БПЛА в Черниговском районе Черниговской области, курс южный.

Обновленная информация

В 20:42 – БПЛА с Черниговщины на Киевщину.

В 20:58 – беспилотник на Киевщине, курс на запад.

В 21:12 – БПЛА в направлении г.Чернигов с востока.

Обновленная информация

В 21:16-– активность вражеской тактической авиации на северо-восточном/восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:23 - БПЛА с Киевщины курсом на Житомирщину, направление н.п.Народичи/Овруч.

В 21:39 - БПЛА на Сумщине, направление – Сумы.

В 21:40 - пуски КАБ на Донетчину.

В 21:41 - пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:46 - БПЛА в районе Киевского водохранилища, курс - юго-западный.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 31 декабря российские войска обстреляли Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, есть повреждения инфраструктуры.

