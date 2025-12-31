В течение дня враг атаковал четыре района Днепропетровщины: пострадали четверо человек. ФОТОрепортаж
В течение дня среды, 31 декабря, российские войска обстреляли Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, есть повреждения инфраструктуры.
Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
По Никопольщине оккупанты открывали огонь из артиллерии и целились FPV-дронами. Под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская – городская и сельская, Червоногригоровская громады. Повреждены дом культуры, частный дом.
Обстрелы Павлоградского района
В Богдановской громаде Павлоградского района в результате атаки беспилотником загорелся частный дом. Еще два повреждены. Кроме того, повреждены две хозяйственные постройки и несколько машин. Пострадала 41-летняя женщина. Восстанавливаться пострадавшая будет дома.
Атаки по Синельниковскому району
В Дубовиковской громаде Синельниковского района в результате атаки российских БПЛА горели два частных дома и две машины. Еще три дома повреждены. Пострадали трое мужчин: 35, 59 и 46 лет. Они будут находиться на амбулаторном лечении.
Обстрелы Криворожья
Оккупанты также нанесли удар дроном по Зеленодольской громаде Криворожья. В результате атаки были разбиты солнечные панели.
По уточненной информации, захватчики ночью направили БПЛА на Кривой Рог. Там повреждено предприятие.
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