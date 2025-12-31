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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг обстрелял Синельниковский и Никопольский районы: двое раненых, разрушены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью от вражеских БПЛА пострадала Синельниковщина Днепропетровской области. Ночью агрессор нанес удар по Васильковской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате вражеской атаки пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, получают необходимую помощь.

Возникли пожары, их спасатели ликвидировали. Разрушены два частных дома, еще шесть - повреждены. Повреждены также магазин, несколько автомобилей. Пострадали и газопровод, и линия электропередач.

Днепропетровская область после обстрела
Днепропетровская область после обстрела

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Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, противник также атаковал Никопольский район - сам Никополь и Покровскую громаду. Применял FPV-дроны и артиллерию. Разрушены частный дом и два автомобиля. Повреждена линия электропередач.

Днепропетровская область после обстрела
Днепропетровская область после обстрела

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Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 8 беспилотников.

Автор: 

Никополь (1420) Днепропетровская область (5420) Никопольский район (837) Синельниковский район (589)
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