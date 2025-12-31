Ворог обстріляв Синельниківщину та Нікопольщину: двоє поранених, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Минулої ночі від ворожих БпЛА потерпала Синельниківщина Дніпропетровської області. Вночі агресор поцілив по Васильківській громаді.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, отримують необхідну допомогу.
Виникли пожежі, їх рятувальники ліквідували. Зруйновані два приватні будинки, ще шість - пошкоджені. Понівечені також магазин, декілька автівок. Зачепило й газогін та лінію електропередач.
Обстріли Нікопольщини
З даними ОВА, противник також атакував Нікопольський район - сам Нікополь і Покровську громаду. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Побиті приватна оселя і два авто. Пошкоджена лінія електропередач.
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 8 безпілотників.
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