Ворог атакував 2 райони Дніпропетровщини: поранено жінку, горів будинок
Вночі 30 грудня по Васильківській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, агресор вдарив БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждала
За його словами, внаслідок російської атаки постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
"Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили", - уточнив очільник області.
Атака на Нікополь
Окрім того, як зазначається, атакував ворог також Нікопольщину.
"Поцілив по райцентру FPV-дроном. Люди неушкоджені", - додав Гайваненко.
За даними ОВА, захисники неба збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники.
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