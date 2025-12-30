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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував 2 райони Дніпропетровщини: поранено жінку, горів будинок

Обстріли Дніпропетровщини

Вночі 30 грудня по Васильківській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, агресор вдарив БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждала

За його словами, внаслідок російської атаки постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

"Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили", - уточнив очільник області.

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Атака на Нікополь

Окрім того, як зазначається, атакував ворог також Нікопольщину.

"Поцілив по райцентру FPV-дроном. Люди неушкоджені", - додав Гайваненко.

За даними ОВА, захисники неба збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники.

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обстріл (35110) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Нікопольський район (839) Синельниківський район (590)
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