БпЛА, КАБи й артилерія: армія РФ била по громадах Дніпропетровщини, поранено двох людей. ФОТОрепортаж
29 грудня російські війська завдавали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, застосовуючи БпЛА, керовані авіабомби, FPV-дрони та артилерію. Внаслідок атак постраждали двоє цивільних і зафіксовані значні руйнування.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківщина
Протягом дня ворог атакував Синельниківщину БпЛА та КАБами. Потерпали Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади.
Постраждали двоє чоловіків – 63 та 44 років. Виникла пожежа. Пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони, лінія електропередач.
За уточненою інформацією, через ранковий удар по Васильківській громаді потрощені 5 осель та машини.
Нікопольщина
Бив агресор і по Нікопольщині – самому Нікополю, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.
Горів гараж. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.
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