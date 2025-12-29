БпЛА, КАБи й артилерія: армія РФ била по громадах Дніпропетровщини, поранено двох людей. ФОТОрепортаж

29 грудня російські війська завдавали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, застосовуючи БпЛА, керовані авіабомби, FPV-дрони та артилерію. Внаслідок атак постраждали двоє цивільних і зафіксовані значні руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Синельниківщина

Протягом дня ворог атакував Синельниківщину БпЛА та КАБами. Потерпали Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади.

Постраждали двоє чоловіків – 63 та 44 років. Виникла пожежа. Пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через ранковий удар по Васильківській громаді потрощені 5 осель та машини.

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Нікопольщина

Бив агресор і по Нікопольщині – самому Нікополю, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Горів гараж. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.

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