Рашисти обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та навчальний заклад. ФОТОрепортаж
Вночі 28 грудня 2025 року російські війська продовжили терор Нікопольщини Дніпропетровської області. По райцентру вдарили з важкої артилерії. Пошкоджені пʼять багатоквартирних будинків і навчальний заклад.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Синельниківщині
Як зазначається, Васильківську громаду Синельниківщини ворог атакував БпЛА. Понівечено дві приватні оселі й фермерське господарство. Зачепило також газогін.
"Скрізь минулося без загиблих і постраждалих. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 5 безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
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