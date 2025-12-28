Рашисти обстріляли 2 райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Вночі 28 грудня 2025 року російські війська продовжили терор Нікопольщини Дніпропетровської області. По райцентру вдарили з важкої артилерії. Пошкоджені пʼять багатоквартирних будинків і навчальний заклад.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Синельниківщині

Як зазначається, Васильківську громаду Синельниківщини ворог атакував БпЛА. Понівечено дві приватні оселі й фермерське господарство. Зачепило також газогін.

"Скрізь минулося без загиблих і постраждалих. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 5 безпілотників", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки









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