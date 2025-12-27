Росіяни вдарили по Нікопольщині дронами: двоє поранених, один з них - "важкий", пошкоджено будинки, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Від ранку 27 грудня російські війська продовжували атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням FPV-дронів.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Так, від ворожих атак потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади.
Поранені
Унаслідок російських обстрілів поранення дістали двоє людей, обоє госпіталізовані.
- Чоловік 64 років – "важкий".
- 66-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості.
Пошкодження
Зазначається, що пошкоджені транспортне підприємство, чотири багатоповерхівки, два приватні будинки і стільки ж господарських споруд, будівлі, що не експлуатувалися, авто. Зачепило шість сонячних панелей та лінію електропередач.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль