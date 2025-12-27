Росіяни вдарили по Нікопольщині дронами: двоє поранених, один з них - "важкий", пошкоджено будинки, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Від ранку 27 грудня російські війська продовжували атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням FPV-дронів.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Так, від ворожих атак потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади.

Поранені

Унаслідок російських обстрілів поранення дістали двоє людей, обоє госпіталізовані.

Чоловік 64 років – "важкий".

66-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості.

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Пошкодження

Зазначається, що пошкоджені транспортне підприємство, чотири багатоповерхівки, два приватні будинки і стільки ж господарських споруд, будівлі, що не експлуатувалися, авто. Зачепило шість сонячних панелей та лінію електропередач.

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Наслідки атаки













