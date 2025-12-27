Россияне нанесли удар по Никопольскому району с помощью дронов: двое раненых, один из них - в тяжелом состоянии, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж
С утра 27 декабря российские войска продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области с применением FPV-дронов.
Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Так, от вражеских атак пострадали Никополь, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады.
Ранены
В результате российских обстрелов ранения получили два человека, оба госпитализированы.
- Мужчина 64 лет – "тяжелый".
- 66-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести.
Повреждения
Отмечается, что повреждены транспортное предприятие, четыре многоэтажки, два частных дома и столько же хозяйственных построек, здания, которые не эксплуатировались, автомобили. Поражены шесть солнечных панелей и линия электропередач.
Последствия атаки
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