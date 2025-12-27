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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Россияне нанесли удар по Никопольскому району с помощью дронов: двое раненых, один из них - в тяжелом состоянии, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

С утра 27 декабря российские войска продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области с применением FPV-дронов.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Так, от вражеских атак пострадали Никополь, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады.

Ранены

В результате российских обстрелов ранения получили два человека, оба госпитализированы.

  • Мужчина 64 лет – "тяжелый".
  • 66-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести.

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Повреждения

Отмечается, что повреждены транспортное предприятие, четыре многоэтажки, два частных дома и столько же хозяйственных построек, здания, которые не эксплуатировались, автомобили. Поражены шесть солнечных панелей и линия электропередач.

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Последствия атаки

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

обстрел (33747) Никополь (1419) Днепропетровская область (5416) Никопольский район (835)
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