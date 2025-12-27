Россияне нанесли удар по Никопольскому району с помощью дронов: двое раненых, один из них - в тяжелом состоянии, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

С утра 27 декабря российские войска продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области с применением FPV-дронов.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, от вражеских атак пострадали Никополь, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады.

Ранены

В результате российских обстрелов ранения получили два человека, оба госпитализированы.

Мужчина 64 лет – "тяжелый".

66-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести.

Читайте также: Россияне били по Синельниковскому и Никопольскому районам: разрушен дом культуры, повреждены дома, магазин и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Повреждения

Отмечается, что повреждены транспортное предприятие, четыре многоэтажки, два частных дома и столько же хозяйственных построек, здания, которые не эксплуатировались, автомобили. Поражены шесть солнечных панелей и линия электропередач.

Читайте также: Ранения военных ТЦК в Днепре: начато уголовное производство

Последствия атаки













