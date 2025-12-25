Ранения военных ТЦК в Днепре: начато уголовное производство

По факту ранения ножом двух военнослужащих ТЦК в Днепре начато уголовное производство.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Днем 25 декабря 2025 года на одной из улиц города Днепра при исполнении служебных обязанностей ранены два военнослужащих Амур-Нижнеднепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте также: Три военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили полицейского в Одессе

По предварительной информации, во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов 42-летний местный житель нанес ножевые ранения двум военнослужащим. Раненые госпитализированы в больницу.

Задержание нападавшего

Отмечается, что во время пресечения противоправных действий и задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож, которым было нанесено ранение.

Читайте также: Мужчина порезал вены в ТЦК Одессы: терцентр говорит, что таким образом он хотел "избежать призыва"

"Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра начато производство по факту умышленного причинения легких и тяжких телесных повреждений должностному лицу, исполняющему общественный долг, в связи с его служебной деятельностью (ч.ч. 2, 3 ст. 350 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Что предшествовало?