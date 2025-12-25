Ранения военных ТЦК в Днепре: начато уголовное производство
По факту ранения ножом двух военнослужащих ТЦК в Днепре начато уголовное производство.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Днем 25 декабря 2025 года на одной из улиц города Днепра при исполнении служебных обязанностей ранены два военнослужащих Амур-Нижнеднепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
По предварительной информации, во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов 42-летний местный житель нанес ножевые ранения двум военнослужащим. Раненые госпитализированы в больницу.
Задержание нападавшего
Отмечается, что во время пресечения противоправных действий и задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож, которым было нанесено ранение.
"Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра начато производство по факту умышленного причинения легких и тяжких телесных повреждений должностному лицу, исполняющему общественный долг, в связи с его служебной деятельностью (ч.ч. 2, 3 ст. 350 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Что предшествовало?
- Напомним, в Днепре во время проведения мероприятий оповещениямужчина нанес удары ножом двум военным ТЦК.
- 24 декабря в Ровенской области во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК и СП подверглась нападению со стороны граждан Украины мобилизационного возраста.
- Также сообщалось, что в Ровенской области во время столкновения один из мужчин в форме распылил газовый баллончик в сторону женщины, которая держала на руках ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З тот багато посилають?
Навіть по марафону недавно казали, що там всі добровільно йдуть
І все стане на свої місця!
То ім'я таке - Слава Батькович Тецека ...
А шо?
Чим недовольні?
Ярославчик, страшно в ЗСУ? А мені тепер серед вас, цивільних, буде страшно.
Бо у вас тепер нема поваги до бойових.
- із чого він стріляв ?
І іграшка, а приміниш - сядеш.
Навіть не думай.
То вже. якщо цивільний і хочеш для саме короткого бою - роби собі зеленку на нарізне та бери SUB 2000 .
Дуже прикольна фігня. Дуже своєрідна. Але працює.
Треба зайнятися снайпінгом.
Я на війні - з набоями розберемося ))
Тільки не півавтомат.
Чуєш?
Ті BTS затикаються. Я ж відразу казав, що будуть затикатися.
Та й любі півавтомати, навіть знаменита бенеллі-, буде затикатися з тими набоями.
І тут пофіг бренд.
Шо ТАХО, шо Сейлер беллот, що там якісь реми, ***** - пофіг.
Ти тягаєш набої 12-го калібра в пластикових гільзах та з латунними юбками.
Вологість. Температура.
Ти їх тягаєш десь там в підсумках, навіть хоч в бандольєро, навіть якщо ти їх взагалі не касався до моменту досилання в магазин - все одно може статися фігня.
12-й калібр газовідвід....
Брате, ти розумієш, настільки воно все працює вибірково?
У АК там все по іншому. Там гігантські допуски по тим газам. Яка ь не була засрана трубка газової камери - все одно спрацює (колись розкажу купу страшних і веселих історій з цього приводу ).
Так от...
Зброя.
===============
1. Зайди на сайт ІБІС, подивись болтовики в .308. Там зараз є Хатсани в .308 ))))
Так, я теж в **** ))
Твіст 1:10 і магазини універсальні під натовські для 7,62х51, Це головне. (Нє, там трохи інший стандарт, але можна нагрести на 10-15 спокіййно)
Ціна 33 000
Є ще Савадж з дешевих. Але то фігня. З китайською копією Бушнела та магазинами на 5 набоїв.
===
От Хатсан з бюджетних, здається норм.
Якщо гроші є - бери що завгодно. Не бери лише нічого, окрім .308 калібру.
Почнеться дупа - .338 та .50BMG не знайдеш. Та й тяжкі агрегати. В 2022 з барреттом набігався.
А .308 - з під FN Mag - повно.
І вона в нього, чомусь , не призвана ...
https://t.me/marybezuhla/5663?single
- схоже - поліцейських , в цей час , поруч з ними не було , а отже - все це "оповіщення" , по суті , було не законним .
Стаття 27: "Кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань".
Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто законно перебуває в Україні, свободу пересування та вільний вибір місця проживання, а також право вільно залишати країну
Ну які заходи оповіщення? Саме словосполучення,заходи оповішення,тут бути не може.А всі лицемірять.
Якщо військові намагаються вас затримати, то вони є воєнними злочинцями тому, що війсьові
згідно статті 17 Конституції України не мають права обмежувати права громадян. Тому в разі цих незаконий дій майте право користатися статтею 36 ККУ, та саттею 27 Конституції України (про самозахист)
Основний закон:
Закон України № 1357-IX від 30.03.2021 (набрав чинності у квітні 2021).
Ключові зміни:
Цей закон передбачає правонаступництво ТЦК від військових комісаріатів та визначає їхню роль у забезпеченні військового обов'язку.
Підзаконний акт:
Постанова Кабінету Міністрів України № 154 від 23.02.2022 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».