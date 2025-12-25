РУС
2 730 83

Ранения военных ТЦК в Днепре: начато уголовное производство

Ранения военных ТЦК в Днепре

По факту ранения ножом двух военнослужащих ТЦК в Днепре начато уголовное производство.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Днем 25 декабря 2025 года на одной из улиц города Днепра при исполнении служебных обязанностей ранены два военнослужащих Амур-Нижнеднепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По предварительной информации, во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов 42-летний местный житель нанес ножевые ранения двум военнослужащим. Раненые госпитализированы в больницу.

Задержание нападавшего

Отмечается, что во время пресечения противоправных действий и задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож, которым было нанесено ранение.

"Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра начато производство по факту умышленного причинения легких и тяжких телесных повреждений должностному лицу, исполняющему общественный долг, в связи с его служебной деятельностью (ч.ч. 2, 3 ст. 350 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Что предшествовало?

+17
А те що людей викрадають серед вулиці буде кримінальне провадження проти цкунів, чи "це інше?"
25.12.2025 19:51 Ответить
+16
Відео із бодікамер - в студію....
І все стане на свої місця!
25.12.2025 19:53 Ответить
+12
Не буде ніяких відео. Не для того їм бодікамери видавали.
25.12.2025 19:59 Ответить
то ІПСО
25.12.2025 19:52 Ответить
А ти оформи бронь чи відстрочку, якщо маєш на неї право і ходи спокійно.
25.12.2025 19:55 Ответить
Бурятам розкажеш про те, щоб вони оформили бронь і спокійно ходили.
показать весь комментарий
25.12.2025 20:04 Ответить
коли прийдуть кацапи, вони тобі зроблять відстрочку, відстрочиш їм, а потім пристрелять.
показать весь комментарий
Ось видно купленого броньовика, зараз оформити бронь без грошей чи без блату майже неможливо, до всякі хитрозаді монетизували і це.
показать весь комментарий
і куди тебе викрали?
показать весь комментарий
Та згинь вже ботяра кацапська із своєю методичкою! Прийдуть кацапи і поженуть тебе Варшаву штурмувати! Будеш їм про свої права розповідати на швабрі...
25.12.2025 19:59 Ответить
А він їм скаже що він русскоязичний і напам'ять прочитає ;Сказку о царє Салтанє; Пушкіна. Кацапи зрозуміють що він свій і призначать його гауляйтером якогось міста.
25.12.2025 20:05 Ответить
25.12.2025 20:16 Ответить
Тебе не пошлють? Чогось в комментарях ******* писати як буряти будуть когось слати.
З тот багато посилають?
Навіть по марафону недавно казали, що там всі добровільно йдуть
25.12.2025 20:21 Ответить
Так і ці ухилянти ждуть братьев і підуть і будвть стріляти сусіда знайомого бо кадирівці самого пристрелять якщо не буде стрілять
25.12.2025 21:26 Ответить
Боїшся ТЦК сиди тихенько дома і не ганьбись!
25.12.2025 20:01 Ответить
Це ти люди чи ухилянт люди ? Ухилянт зрадник ждун кацапсяча підстилка потрібен закон про загальне проходження військової служби від 18 і до 60 як в ізраілі ухиляння карається жорстко а при затриманні якщо чинить опір застосовувать зброю на враження бо то зрадник всі хто покрива чи допомога нпсуть кримінальну відповідальпість без обмежень і поблажок
25.12.2025 20:35 Ответить
А тепер розпечатай свій потужній висер в рамку повісь його в себе над ліжком в ганяй до синоти..
25.12.2025 20:38 Ответить
Тебе ж не викрали з дивану, мудило
25.12.2025 21:05 Ответить
Не буде ніяких відео. Не для того їм бодікамери видавали.
25.12.2025 19:59 Ответить
Кацапам будеш розповідати про блдікамери десь у підвалі фсб...
25.12.2025 20:01 Ответить
а нафіга кошти потратили на придбання тих бодіків?
показать весь комментарий
25.12.2025 20:03 Ответить
Бо адвокати і всякі бл ді верещать що били а якщо воно бикує чинить спротив то застосовувать силу а призбройному опорі зброю на враження без поппредження
25.12.2025 20:38 Ответить
Вибачаюсь, а зараз він кому розповідає про бодікамери?
25.12.2025 20:05 Ответить
Тцкун, чому не спиться? )) Мало грошей сьогодні збив?
25.12.2025 21:11 Ответить
Якщо ці тонтон-макути зебуїна будуть реально включати боді-камери, кожен з них на протязі дня назбирає доказів про скоєні ним військові злочини проти цівільних років так на 10 мінімум.
25.12.2025 20:20 Ответить
Нема злочинів проти цивільних ти своїм землякам кохломордимрозказуй коли тебе будуть гнать убивать українців
25.12.2025 20:41 Ответить
Нема злочинів проти цивільних ти своїм землякам кохломордимрозказуй коли тебе будуть гнать убивать українців
25.12.2025 20:41 Ответить
Слава ТЦК!
25.12.2025 20:02 Ответить
За що?
25.12.2025 20:03 Ответить
Ні за що
То ім'я таке - Слава Батькович Тецека ...
25.12.2025 20:05 Ответить
Я бот. Мені платять за кожний допис "СЛАВА ТЦК!".
А шо?
Чим недовольні?
Ярославчик, страшно в ЗСУ? А мені тепер серед вас, цивільних, буде страшно.
Бо у вас тепер нема поваги до бойових.
25.12.2025 20:10 Ответить
Воловик теж он думав, що у цивільних немає поваги, чув про такого тцкуна харківського? Знайшов нещасного вчителя для того, щоб навчити його "поваги". От тільки суд не оцінив його "зусилля".
25.12.2025 21:26 Ответить
Мої діти 4 р воюють отримали поранення і по почній їх списали у обмежено придатних є варіант на склад або тцк з рлраненяи спини чи рук як на сладі а тцк провокують всякя біосміттяі їхні захистники а нерви не залізні можуть не втриматись ї
25.12.2025 20:48 Ответить
один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря
- із чого він стріляв ?
- із чого він стріляв ?
25.12.2025 20:04 Ответить
"какая разніца"
25.12.2025 20:05 Ответить
З бодікамери.
25.12.2025 20:06 Ответить
Стопудово особистий травмат.
25.12.2025 20:11 Ответить
Шкода, поки служив, не зробив собі дозвіл...
25.12.2025 20:17 Ответить
Братику, мінімум 25 тисяч. Це щось типу ПМ. От нахєра?
І іграшка, а приміниш - сядеш.
Навіть не думай.
То вже. якщо цивільний і хочеш для саме короткого бою - роби собі зеленку на нарізне та бери SUB 2000 .
Дуже прикольна фігня. Дуже своєрідна. Але працює.
25.12.2025 20:34 Ответить
А так - собі думаю. Помпа в мене дома є.
Треба зайнятися снайпінгом.
Я на війні - з набоями розберемося ))
25.12.2025 20:36 Ответить
Помпу я купуватиму в будь-якому разі, зайва не буде.
25.12.2025 20:38 Ответить
З помпою заходив у війну. Зараз 12-й калібр важливіший за 5,56 (чи 5,45). Отжеж....
Тільки не півавтомат.
Чуєш?
Ті BTS затикаються. Я ж відразу казав, що будуть затикатися.
Та й любі півавтомати, навіть знаменита бенеллі-, буде затикатися з тими набоями.
І тут пофіг бренд.
Шо ТАХО, шо Сейлер беллот, що там якісь реми, ***** - пофіг.
Ти тягаєш набої 12-го калібра в пластикових гільзах та з латунними юбками.
Вологість. Температура.
Ти їх тягаєш десь там в підсумках, навіть хоч в бандольєро, навіть якщо ти їх взагалі не касався до моменту досилання в магазин - все одно може статися фігня.
12-й калібр газовідвід....
Брате, ти розумієш, настільки воно все працює вибірково?
У АК там все по іншому. Там гігантські допуски по тим газам. Яка ь не була засрана трубка газової камери - все одно спрацює (колись розкажу купу страшних і веселих історій з цього приводу ).
25.12.2025 20:51 Ответить
Я біля кордону живу, раптом різко прорвуть оборону, евакуюватися можу не встигнути. В принципі, зустріти їх знайду чим. Воювати я вже не можу, але мій останній бій вони надовго запам'ятають.
25.12.2025 20:41 Ответить
Знаю, друже, все знаю. Ми з тобою давно вже проговорили все (вибачай, що заходив з іншого профіля - я ж маякнув. І теж його забанили.. От не дають розважатися на Цензорі. Народ в інстаграмах та тік-токах. А мені більше тут. )
Так от...
Зброя.
===============
1. Зайди на сайт ІБІС, подивись болтовики в .308. Там зараз є Хатсани в .308 ))))
Так, я теж в **** ))
Твіст 1:10 і магазини універсальні під натовські для 7,62х51, Це головне. (Нє, там трохи інший стандарт, але можна нагрести на 10-15 спокіййно)
Ціна 33 000
Є ще Савадж з дешевих. Але то фігня. З китайською копією Бушнела та магазинами на 5 набоїв.
===
От Хатсан з бюджетних, здається норм.
Якщо гроші є - бери що завгодно. Не бери лише нічого, окрім .308 калібру.
Почнеться дупа - .338 та .50BMG не знайдеш. Та й тяжкі агрегати. В 2022 з барреттом набігався.
А .308 - з під FN Mag - повно.
25.12.2025 21:07 Ответить
Він достріляється до того що "ухилянти" масово почнуть озброюватися вогнепальною і тоді буде весело
25.12.2025 20:41 Ответить
Потрібно не по вулиця ходити а по квартирний і будинковий обхід виявиться стільки ухилянтського лайна якім на передку лопати і кирки в руки хай копають
25.12.2025 20:54 Ответить
"Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, ймовірно, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було 1939 року, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок", - заявив Залужний.
25.12.2025 20:07 Ответить
В Домінікані зараз , з жінкою ... відпочивають .
І вона в нього, чомусь , не призвана ...
https://t.me/marybezuhla/5663?single
25.12.2025 20:10 Ответить
тобі було б леше якби вони не відпочивали ? уйобок ти 95 квартальний !
25.12.2025 20:44 Ответить
Хенерали багато народу поклали на штурмах посадок, мінних полів та всяких Судж та конртнаступів.. Думають, дебіли, нових наловлять, но хера. Гасла та патріотизм не працють, коли ти хочешь жити і знаєшь, що тебе завтра засунуть під Покровськ в окоп з гівна та палок. Ще командиром тобі поставлять такого ж зловленого мобіка, що 20 років тому закінчив кафедру. Як у 153-й, якщо конкретизувати.
25.12.2025 20:08 Ответить
Ти розкажи а на який вони потрібні оті наркомани алкаші бомжі педики торгаші мажори чи не генофонд кацапи якраз від такого баласта позбавляються а наші депутати правозахистникиінші г о зсхищають цю біомасу а ще переміщені з лугандонії які не хочуть на болота провровокують у нас мордовороти всі дачі заселили авто чк сарай з пристройкою а не працюють подіція не перевіря
25.12.2025 21:03 Ответить
Ткашники мабуть не дуже раді що зупинили когось з таким ножичком.
25.12.2025 20:09 Ответить
ТЦК не мають права перевіряти документи,про це навіть Лубінець заявив,не те що когось пакувати.
25.12.2025 20:10 Ответить
під час припинення протиправних дій та затримання нападника один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря.
- схоже - поліцейських , в цей час , поруч з ними не було , а отже - все це "оповіщення" , по суті , було не законним .
- схоже - поліцейських , в цей час , поруч з ними не було , а отже - все це "оповіщення" , по суті , було не законним .
25.12.2025 20:14 Ответить
Навіть коли поліція затримує,протоколів нге складає.На жодному відео,я такого не бачив і від жодної людини не чув,що складалися протоколи.
25.12.2025 20:21 Ответить
Згідно зі Статтею 17 Конституції України, Збройні Сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
Стаття 27: "Кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань".
Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто законно перебуває в Україні, свободу пересування та вільний вибір місця проживання, а також право вільно залишати країну
25.12.2025 20:31 Ответить
путін не зміг захопити Україну,тож вирішив створити внутрішню армію окупації - ТЦК.теж саме що ЧК 100 років тому.****** багато - ТЦК запакує,вільно дихаєш під час війни - ТЦК,внутрішні розбірки і тиск на опонента - ТЦК.і аргумент один - чому не гниєш в лісосмузі ? я уже про легітимність і обєктивність ВЛК взагалі мовчу.ТЦК по великому розрахунку - орган для знищення волі і супротиву українського народу.всім сидіть по норам і не вякать.поки кацапи зроблять свою справу - я про сирського і всю ***** на чолі ЗСУ.
25.12.2025 21:03 Ответить
Пішов ти на з тим лубінцем вразі чого воно втече як не перший то один з других
25.12.2025 21:05 Ответить
80 відсоткив бусифікованих тікає з навчальних центрів,про це сказав,депутат Костенко.А далі гірше буде.Так що в підсумку підуть всі на.
25.12.2025 21:22 Ответить
За попередньою інформацією, під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів 42-річний місцевий мешканець завдав ножових поранень двом військовослужбовцям. Поранених госпіталізовано до лікарні.

Ну які заходи оповіщення? Саме словосполучення,заходи оповішення,тут бути не може.А всі лицемірять.

Ну які заходи оповіщення? Саме словосполучення,заходи оповішення,тут бути не може.А всі лицемірять.
25.12.2025 20:14 Ответить
Там в Дніпрі євреїв багато в синашозі, тікайте в в Ізраїль, вам нічого не буде, можна навіть обікрасти Україну, а якщо не еврей, не якийсь там Миндичь, то все зараз розпочнуть розслідування, ну все посадять, носом не вийшов, не свій.
25.12.2025 20:15 Ответить
До чого тут євреї загальна маса їх ще на початку виїхали а жиди що під євреїв косять тамнах не потрібні та вони і тут біосміття
25.12.2025 21:08 Ответить
Так зване "тцк" не мають ніяких повноважень у цивільних громадян переіряти документи, тим більше затримувати. Вони є приватною, а не державною установою.
Якщо військові намагаються вас затримати, то вони є воєнними злочинцями тому, що війсьові
згідно статті 17 Конституції України не мають права обмежувати права громадян. Тому в разі цих незаконий дій майте право користатися статтею 36 ККУ, та саттею 27 Конституції України (про самозахист)
25.12.2025 20:22 Ответить
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) створені на базі військових комісаріатів завдяки Закону України № 1357-IX від 30.03.2021, який вніс зміни до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу». На його виконання, Кабінет Міністрів Постановою № 154 від 23.02.2022 затвердив Положення про ТЦК та СП, що регулює їхню діяльність.
Основний закон:
Закон України № 1357-IX від 30.03.2021 (набрав чинності у квітні 2021).

Ключові зміни:

Цей закон передбачає правонаступництво ТЦК від військових комісаріатів та визначає їхню роль у забезпеченні військового обов'язку.

Підзаконний акт:

Постанова Кабінету Міністрів України № 154 від 23.02.2022 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».
25.12.2025 20:27 Ответить
Так а документи не мають права перевірояти.І руки протягати до громадян.Покажи,де пише про силове затримання громадян?Покажи де вказано,що хлопи в цивільному одязі,можуть бусифікувати?Та там хлопи по фені вже балакають,це що таке взагалі?
25.12.2025 20:35 Ответить
Ти у батька один такий чи є ще тяжко батькам з дурнями
25.12.2025 21:10 Ответить
Ішак свідомо продовжує дискридитувати військових в очікуванні виборів. Таким чином воно намагається втулити народу думку про небезпеку приходу їх до управління країною через вибори. ТЦКуни - це не військові. Це прихвостні ішака (ті ж самі т.з. ухилянти) тільки у військовій формі, які виконують злочинні накази.
25.12.2025 20:31 Ответить
Твій батько ішак а матір свиня завли своє помийне відро
25.12.2025 21:11 Ответить
Хтось може пояснити, чому процедура з «оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів» (с) відбувається озброєними військовими чисельністю не менше як п'ять вгодованих чоловік, з обов'язковим супроводом вантажного транспортного засобу з великими дверима?
показать весь комментарий
25.12.2025 20:31 Ответить
Все правильно треба автозак і маскишоу щоб ні одна така курва як ти не те що противитись а й гавкнуть не могла
25.12.2025 21:13 Ответить
Постанова ""Кабміну" -це не закон , а підзаконний акт, тим більше немає ніякого закону про створення самого так званого "каб. міну"( зідн статті 92 Конституції.), немає Великої Державної Печатки, якою повинні бути опечатані всі закони, постанови.
25.12.2025 20:34 Ответить
Так це ж не ніж, а штик-ніж калашматний. Зради не було, просто свідомий громадянин повернув тцкашним зелебобікам втрачене майно. А що в сраку повернув, так хто ж винен що вони обмежено придатні по причині сраки на всю морду?
25.12.2025 20:38 Ответить
Як би ти пі рило мені десь зустрілося то твоєю дірявою башкою собаки гралися
25.12.2025 21:15 Ответить
Може ще гороя України зеленський дасть. Карателям.
25.12.2025 20:41 Ответить
Військовослужбовці і ТЦК в сенсі сімбіозу - це маніпуляція. Далі не читайте.
25.12.2025 20:54 Ответить
Наші котики-ТЦКшники! Саме вони кують пердомогу у тилу! Слава героям!
25.12.2025 20:59 Ответить
путін не зміг захопити Україну,тож вирішив створити внутрішню армію окупації - ТЦК.теж саме що ЧК 100 років тому.****** багато - ТЦК запакує,вільно дихаєш під час війни - ТЦК,внутрішні розбірки і тиск на опонента - ТЦК.і аргумент один - чому не гниєш в лісосмузі ? я уже про легітимність і обєктивність ВЛК взагалі мовчу.ТЦК по великому розрахунку - орган для знищення волі і супротиву українського народу.всім сидіть по норам і не вякать.поки кацапи зроблять свою справу - я про сирського і всю ***** на чолі ЗСУ.
25.12.2025 21:04 Ответить
Іди долбодятел ти **** люди ти курва продажна дірява зоновська курка таких як ти з оодинами вішать треба бо ви гірше від кацапів тих видно а ти **** в тилу
25.12.2025 21:19 Ответить
Багато нервової дичі у коментах. Тобто хтось думає, що відмахуватись від ТЦК ножем(якщо це той що фото -100% буде зарахований як холодна зброя) це цілком нормальна справа? Думаю, що вони мали право стріляти на ураження. Та і взагалі присяде цей мушкетер років на 7-8. Не факт що в ЗСУ було б страшніше та гірше. Завжди дивує, як люди тонуть у Тисі, роблять різну дурню бо дуже страшно піти у військо.
25.12.2025 21:13 Ответить
Мушкітеру треба було краще вчитись фіктувати!
25.12.2025 21:19 Ответить
Нападники повинні до ранку не дожити...
25.12.2025 21:17 Ответить
Та нема там військових!
25.12.2025 21:21 Ответить
 
 