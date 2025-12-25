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Новини Напад на ТЦК
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Поранення військових ТЦК у Дніпрі: розпочато кримінальне провадження

Поранення військових ТЦК у Дніпрі

За фактом поранення ножем двох військовослужбовців ТЦК у Дніпрі розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вдень 25 грудня 2025 року на одній із вулиць міста Дніпра під час виконання службових обов’язків поранено двох військовослужбовців Амур-Нижньодніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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За попередньою інформацією, під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів 42-річний місцевий мешканець завдав ножових поранень двом військовослужбовцям. Поранених госпіталізовано до лікарні.

Затримання нападника

Зазначається, що під час припинення протиправних дій та затримання нападника один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж, яким було завдано поранення.

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"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра розпочато провадження за фактом умисного заподіяння легких та тяжких тілесних ушкоджень службовій особі, яка виконує громадський обов'язок, у зв'язку з її службовою діяльністю (ч.ч. 2, 3 ст. 350 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Що передувало?

Автор: 

Дніпро (3589) напад (1253) ТЦК та СП (1279) Дніпропетровська область (5239) Дніпровський район (454)
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Топ коментарі
+30
Відео із бодікамер - в студію....
І все стане на свої місця!
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25.12.2025 19:53 Відповісти
+22
Не буде ніяких відео. Не для того їм бодікамери видавали.
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25.12.2025 19:59 Відповісти
+14
ТЦК не мають права перевіряти документи,про це навіть Лубінець заявив,не те що когось пакувати.
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25.12.2025 20:10 Відповісти

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