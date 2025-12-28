РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10589 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
671 0

Рашисты обстреляли 2 района Днепропетровщины: повреждены дома и учебное заведение. ФОТОрепортаж

Ночью 28 декабря 2025 года российские войска продолжили террор Никопольщины Днепропетровской области. По райцентру ударили из тяжелой артиллерии. Повреждены пять многоквартирных домов и учебное заведение.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Синельниковскому району

Как отмечается, Васильковскую громаду Синельниковского района враг атаковал БПЛА. Разрушены два частных дома и фермерское хозяйство. Поражен также газопровод.

"Везде обошлось без погибших и пострадавших. Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 5 беспилотников", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по Никопольскому району с помощью дронов: двое раненых, один из них - в тяжелом состоянии, повреждены дома, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Последствия

Никополь после обстрела
Никополь после обстрела
Никополь после обстрела
Никополь после обстрела

Смотрите также: Россияне нанесли удары по Синельниковскому и Никопольскому районам: разрушен дом культуры, повреждены дома, магазин и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33747) Никополь (1419) Днепропетровская область (5416) Никопольский район (835) Синельниковский район (589)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 