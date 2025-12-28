Рашисты обстреляли 2 района Днепропетровщины: повреждены дома и учебное заведение. ФОТОрепортаж
Ночью 28 декабря 2025 года российские войска продолжили террор Никопольщины Днепропетровской области. По райцентру ударили из тяжелой артиллерии. Повреждены пять многоквартирных домов и учебное заведение.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Синельниковскому району
Как отмечается, Васильковскую громаду Синельниковского района враг атаковал БПЛА. Разрушены два частных дома и фермерское хозяйство. Поражен также газопровод.
"Везде обошлось без погибших и пострадавших. Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 5 беспилотников", - говорится в сообщении.
Последствия
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