БПЛА, КАБы и артиллерия: армия РФ била по громадам Днепропетровщины, ранены два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
29 декабря российские войска наносили удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, применяя БПЛА, управляемые авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию. Вследствие атак пострадали два гражданских лица и зафиксированы значительные разрушения.
Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковщина
В течение дня враг атаковал Синельниковщину БПЛА и КАБами. Пострадали Васильковская, Петропавловская, Покровская громады.
Пострадали двое мужчин – 63 и 44 лет. Возник пожар. Повреждены 11 частных домов, магазин, кафе, автомобили, газопроводы, линия электропередач.
По уточненной информации, вследствие утреннего удара по Васильковской громаде разрушены 5 домов и машины.
Никопольщина
Агрессор наносил удары и по Никопольщине – самому Никополю, Мировской, Покровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.
Горел гараж. Разрушены частный дом и хозяйственная постройка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль