БПЛА, КАБы и артиллерия: армия РФ била по громадам Днепропетровщины, ранены два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 декабря российские войска наносили удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, применяя БПЛА, управляемые авиабомбы, FPV-дроны и артиллерию. Вследствие атак пострадали два гражданских лица и зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синельниковщина

В течение дня враг атаковал Синельниковщину БПЛА и КАБами. Пострадали Васильковская, Петропавловская, Покровская громады.

Пострадали двое мужчин – 63 и 44 лет. Возник пожар. Повреждены 11 частных домов, магазин, кафе, автомобили, газопроводы, линия электропередач.

По уточненной информации, вследствие утреннего удара по Васильковской громаде разрушены 5 домов и машины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили КАБами по Орехову: погиб мужчина, ранена женщина







Никопольщина

Агрессор наносил удары и по Никопольщине – самому Никополю, Мировской, Покровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.

Горел гараж. Разрушены частный дом и хозяйственная постройка.

Читайте также: Рашисты обстреляли 2 района Днепропетровщины: повреждены дома и учебное заведение. ФОТОрепортаж