Враг атаковал 2 района Днепропетровской области: ранена женщина, горел дом
Ночью 30 декабря по Васильковской громаде, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, агрессор нанес удар БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшая
По его словам, в результате российской атаки пострадала 67-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
"Загорелся частный дом. Пожар потушили", - уточнил глава области.
Атака на Никополь
Кроме того, как отмечается, враг также атаковал Никопольский район.
"Попал по райцентру FPV-дроном. Люди не пострадали", - добавил Гайваненко.
По данным ОВА, защитники неба сбили в Днепропетровской области 3 беспилотника.
