Новости Обстрелы Днепропетровщины
267 0

Враг атаковал 2 района Днепропетровской области: ранена женщина, горел дом

Обстрелы Днепропетровской области

Ночью 30 декабря по Васильковской громаде, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, агрессор нанес удар БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшая

По его словам, в результате российской атаки пострадала 67-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

"Загорелся частный дом. Пожар потушили", - уточнил глава области.

Атака на Никополь

Кроме того, как отмечается, враг также атаковал Никопольский район.

"Попал по райцентру FPV-дроном. Люди не пострадали", - добавил Гайваненко.

По данным ОВА, защитники неба сбили в Днепропетровской области 3 беспилотника.

