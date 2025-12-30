Враг атаковал 2 района Днепропетровской области: ранена женщина, горел дом

Ночью 30 декабря по Васильковской громаде, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, агрессор нанес удар БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшая

По его словам, в результате российской атаки пострадала 67-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

"Загорелся частный дом. Пожар потушили", - уточнил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА, КАБы и артиллерия: армия РФ била по общинам Днепропетровщины, ранены два человека. ФОТОрепортаж

Атака на Никополь

Кроме того, как отмечается, враг также атаковал Никопольский район.

"Попал по райцентру FPV-дроном. Люди не пострадали", - добавил Гайваненко.

По данным ОВА, защитники неба сбили в Днепропетровской области 3 беспилотника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне били по Синельниковскому и Никопольскому районам: разрушен дом культуры, повреждены дома, магазин и ЛЭП. ФОТОрепортаж