Ворог упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей. ФОТОрепортаж

Впродовж дня середи, 31 грудня, російські війська обстріляли Нікопольський, Павлоградський, Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. Постраждали чотири людини, є пошкодження інфраструктури.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

По Нікопольщині окупанти відкривали вогонь з артилерії й цілили FPV-дронами. Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська – міська та сільська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені будинок культури, приватна оселя.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли Павлоградського району

У Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок атаки безпілотником загорівся приватний будинок. Ще два пошкоджені. Крім того, пошкоджені дві господарські споруди й декілька машин. Постраждала 41-річна жінка. Відновлюватися постраждала буде вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

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Атаки по Синельниківщині

У Дубовиківській громаді Синельниківського району внаслідок атаки російських БПЛА горіли два приватні будинки та дві автівки. Ще три будинки пошкоджені. Постраждали троє чоловіків: 35, 59 і 46 років. Вони перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Обстріли Криворіжжя

Окупанти також вдарили дроном по Зеленодольській громаді Криворіжжя. Внаслідок атаки потрощені сонячні панелі.

За уточненою інформацією, загарбники вночі скерували БПЛА на Кривий Ріг. Там пошкоджене підприємство.

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