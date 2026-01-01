Тривога в Україні: Росія атакує Україну безпілотниками (оновлено)

Ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:35 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз н.п.Чугуїв з північного заходу.

О 19:42 - небезпека для Запорізької області:

БпЛА в напрямку Комишувахи зі сходу;

БпЛА повз Томаківку на заході, курс - північно-східний.

О 19:47 - БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з південного сходу.

О 19:52 - безпілотник на Краматорськ.

О 20:00 - БпЛА в напрямку м. Дніпро з південного заходу.

О 20:09 - БпЛА в Чернігівському районі Чернігівщини, курс південний.

Оновлена інформація

О 20:42 - БпЛА з Чернігівщини на Київщину.

О 20:58 - безпілотник на Київщині, курс на захід.

О 21:12 - БпЛА в напрямку м.Чернігів зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:16 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному/східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:23 - БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, напрямок н.п.Народичі/Овруч.

О 21:39 - БпЛА на Сумщині, напрямок - Суми.

О 21:40 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:41 - пуски КАБ на Харківщину.

О 21:46 - БпЛА в районі Київського водосховища, курс - південно-західний.

Оновлена інформація

О 22:22 - БпЛА на півдні від Миколаєва північно-західним курсом.

О 22:24 - безпілотник на Рівненщині в напрямку на/повз н.п.Сарни/Дубровиця зі сходу.

О 22:31 - БпЛА в напрямку Вишгорода з північного сходу.

О 22:32 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - Білгород-Дністровський/Затока).

О 22:50 - Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників:

Чернігівщина:

БпЛА на південному заході області курсом на північ Київщини;

Київщина:

групи БпЛА на півночі області курсом на Житомирщину,

БпЛА повз Київ на північному заході в напрямку на/повз н.п.Коцюбинське.

Житомирщина:

БпЛА на півночі області курсом на Рівненщину;

Рівненщина:

БпЛА в напрямку н.п.Сарни та повз Дубровицю на півночі курсом на захід;

Миколаївщина: БпЛА на півдні області в районі н.п.Очаків, курс - північно-західний.

О 22:53 - Миколаївщина: БпЛА на півдні Березанки, курс - західний.

Оновлена інформація

О 22:58 - пуски КАБ на Донеччину.

О 23:05 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку Ніжина з півночі.

О 23:21 - БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

О 23:26 - БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

О 23:28 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

О 23:30 - Волинь: БпЛА в напрямку на/повз Ковель/Голоби.

О 23:32 - Харківщина: БпЛА в напрямку на/повз Чугуїв/Печеніги з північного сходу.

О 23:41 - БпЛА в напрямку на/повз Харків з північного сходу.

О 23:42 - БпЛА в напрямку Луцька з півночі.

О 23:50 - загроза застосування балістичного озброєння з Криму

О 23:54 - БпЛА курсом на Ковель з півдня.

О 23:56 - БпЛА на Харківщині в напрямку Барвінкове з північного сходу.

О 00:00 - БпЛА повз Суми на північному сході, курс - південно-східний

О 00:04 - БпЛА на Житомирщині, повз Коростень, курс на захід.

О 00:07 - відбій застосування балістичного озброєння.

О 00:08 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 00:12 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 00:17 - швидкісна ціль в напрямку Запоріжжя з півдня.

О 00:19 - БпЛА на північному заході Чернігівщини, курсом на південь.

О 00:30 - БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

О 00:47 - Повітряні сили повідомляють про безпілотники за такими напрямками:

Чернігівщина:

групи БпЛА на заході області курсом на Київщину,

БпЛА в напрямку Сновська/Корюківки з півночі;

групи БпЛА на заході області курсом на Київщину, БпЛА в напрямку Сновська/Корюківки з півночі; Рівненщина:

Бпла на півночі області курсом на Волинь;

група БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (вектор - Чорноморськ);

Донеччина: БпЛА в напрямку Білозерського з півночі.

О 00:56 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 01:25 - ворожі БпЛА фіксують на таких напрямках:

Чернігівщина: на заході області курсом на Київщину,

в напрямку н.п.Холми із заходу;

Київщина: на півночі області курсом на Житомирщину;

Рівненщина: на півночі області курсом на Волинь;

Волинь: курсом на Луцьк, Ковель з північного сходу;

група БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (вектор - Затока, Кароліно-Бугаз).

О 01:38 - БпЛА в напрямку Одеси, Чорноморська, н.п.Затоки.

О 01:30 - Луцьк. БпЛА на місто зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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