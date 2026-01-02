За сутки россияне обстреляли 27 населенных пунктов в Запорожской области: два человека ранены
За сутки российские войска нанесли 737 ударов по территории Запорожской области. В результате атак на Запорожский и Пологовский районы ранения получили два мирных жителя, зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этомсообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Всего за сутки оккупанты нанесли 737 ударов по 27 населенным пу+нктам Запорожской области.
Обстрелы
- Войска РФ осуществили 9 авиационных обстрелов по Беленькому, Запасному, Гуляйполю, Святопетровке, Верхней Терсе, Зеленому, Прилуках, Цветковому.
- 449 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Марьевку, Григоровское, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Комышеваху, Новоандреевку, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Дорожнянку, Варваровку, Сладкое.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по Малым Щербакам, Гуляйполю, Малой Токмачке, Сладкому.
- 275 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого, Дорожнянки, Варваровки, Сладкого.
Поступило 54 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Жертвы
Два человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы.
