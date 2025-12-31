Оккупанты снова атаковали Запорожье: поврежден многоэтажный дом, есть раненый

Российские войска вечером 31 декабря снова нанесли удар по Запорожью. Поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

Отмечается, что пострадала многоэтажка. Загорелись автомобили. Один человек получил ранения.

Экстренные службы уже ликвидируют последствия и оказывают необходимую медицинскую помощь, добавили в ОВА.

Другие обстрелы

Напомним, в ночь на вторник, 30 декабря 2025 года, в Запорожской области гремели взрывы, войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Перед этим войска РФ нанесли авиационный удар по Запорожскому району, в результате чего ранены четыре человека.

