Рашисты в течение нескольких часов атакуют Запорожье беспилотниками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты несколько часов массированно атакуют Запорожье и область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Более четырех часов в Запорожской области продолжается воздушная тревога. Враг продолжает террор мирного населения", - говорится в сообщении.
Глава области рассказал, что в течение нескольких часов россияне атакуют областной центр беспилотниками.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль