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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Рашисты в течение нескольких часов атакуют Запорожье беспилотниками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты несколько часов массированно атакуют Запорожье и область беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Более четырех часов в Запорожской области продолжается воздушная тревога. Враг продолжает террор мирного населения", - говорится в сообщении.

Глава области рассказал, что в течение нескольких часов россияне атакуют областной центр беспилотниками.

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РФ массированно б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
РФ массированно б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
РФ массированно б'є по Запоріжжю 31 грудня: що відомо про наслідки?
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Запорожье (3021) обстрел (33764) Запорожская область (4576) Запорожский район (696)
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