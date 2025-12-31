РУС
Враг ударил FPV-дроном по автомобилю на Запорожье: двое раненых

автомобиль в Запорожье после обстрела

Враг нанес очередной удар по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Удар дроном по автомобилю

Как отмечается, военные РФ атаковали территорию Запорожского района FPV-дроном.

"В результате атаки поврежден автомобиль и ранены два человека - мужчина 59 лет и женщина 56 лет", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

По данным ОВА, рашисты обстреляли Запорожскую область, погиб человек, трое ранены, есть многочисленные повреждения.

