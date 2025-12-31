Враг ударил FPV-дроном по автомобилю на Запорожье: двое раненых
Враг нанес очередной удар по Запорожскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Удар дроном по автомобилю
Как отмечается, военные РФ атаковали территорию Запорожского района FPV-дроном.
"В результате атаки поврежден автомобиль и ранены два человека - мужчина 59 лет и женщина 56 лет", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
По данным ОВА, рашисты обстреляли Запорожскую область, погиб человек, трое ранены, есть многочисленные повреждения.
