Ворог ударив FPV-дроном по авто на Запоріжжі: двоє поранених

Ворог завдав чергового удару по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар дроном по автівці

Як зазначається, військові РФ атакували територію Запорізького району FPV-дроном.

"Внаслідок атаки пошкоджено автівку та поранено двох людей - чоловіка 59-ти років та жінку 56-ти років", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти гатили по Запорізькій області: загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження. ФОТО

Що передувало?

За даними ОВА, рашисти гатили по Запорізькій області, загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Запоріжжю: є поранена, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та будинки (оновлено). ВIДЕО