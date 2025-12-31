Ворог ударив FPV-дроном по авто на Запоріжжі: двоє поранених
Ворог завдав чергового удару по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Удар дроном по автівці
Як зазначається, військові РФ атакували територію Запорізького району FPV-дроном.
"Внаслідок атаки пошкоджено автівку та поранено двох людей - чоловіка 59-ти років та жінку 56-ти років", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
За даними ОВА, рашисти гатили по Запорізькій області, загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження.
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