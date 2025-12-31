Рашисти гатили по Запорізькій області: загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження. ФОТО
Один чоловік загинув та ще троє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
- Загалом упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.
- Війська рф здійснили 12 авіаційних обстрілів по Запоріжжю, Воскресенці, Різдвянці, Бойковому, Оріхову, Залізничному, Святопетрівці.
- 457 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Кушугум, Балабине, Веселянку, Новослобідку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Верхню Терсу, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Солодке.
- 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Запорожцю, Малій Токмачці, Білогірʼю, Варварівці.
- 223 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого.
Що передувало?
- Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили КАБами по Оріхову, загинув чоловік, поранено жінку.
- Раніше в ОВА повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури.
- 45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.
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