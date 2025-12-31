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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти гатили по Запорізькій області: загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження. ФОТО

Один чоловік загинув та ще троє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

  • Загалом упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.
  • Війська рф здійснили 12 авіаційних обстрілів по Запоріжжю, Воскресенці, Різдвянці, Бойковому, Оріхову, Залізничному, Святопетрівці.
  • 457 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Кушугум, Балабине, Веселянку, Новослобідку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Верхню Терсу, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Солодке.
  • 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Запорожцю, Малій Токмачці, Білогірʼю, Варварівці.
  • 223 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого.

Запорізька область обстріл

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Запоріжжю: є поранена, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та будинки (оновлено). ВIДЕО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон атакував цивільне авто у Запорізькому районі: загинув водій

Автор: 

Запоріжжя (2670) обстріл (35129) Запорізька область (5101) Запорізький район (705) Пологівський район (437) Оріхів (50)
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