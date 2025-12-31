Рашисти гатили по Запорізькій області: загинула людина, троє поранених, є численні пошкодження. ФОТО

Один чоловік загинув та ще троє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 12 авіаційних обстрілів по Запоріжжю, Воскресенці, Різдвянці, Бойковому, Оріхову, Залізничному, Святопетрівці.

457 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Кушугум, Балабине, Веселянку, Новослобідку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Верхню Терсу, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Солодке.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Запорожцю, Малій Токмачці, Білогірʼю, Варварівці.

223 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Варварівки, Солодкого.

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Що передувало?

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили КАБами по Оріхову, загинув чоловік, поранено жінку.

Раніше в ОВА повідомили, що впродовж доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури.

45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.

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