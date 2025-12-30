FPV-дрон атакував цивільне авто у Запорізькому районі: загинув водій
У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель. Російські війська застосували FPV-дрон проти цивільного автомобіля, який рухався автодорогою у селі Веселянка.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"61-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, росіяни fpv-дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці. Машина пошкоджена, водій загинув на місці.
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