FPV-дрон атакував цивільне авто у Запорізькому районі: загинув водій

У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель. Російські війська застосували FPV-дрон проти цивільного автомобіля, який рухався автодорогою у селі Веселянка.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"61-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни fpv-дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці. Машина пошкоджена, водій загинув на місці.

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