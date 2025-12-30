FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе: погиб водитель

В Запорожском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель. Российские войска применили FPV-дрон против гражданского автомобиля, который двигался по автодороге в селе Веселянка.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"61-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне fpv-дроном ударили по автомобилю, который ехал по автодороге в Веселянке. Машина повреждена, водитель погиб на месте.

