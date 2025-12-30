FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе: погиб водитель
В Запорожском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель. Российские войска применили FPV-дрон против гражданского автомобиля, который двигался по автодороге в селе Веселянка.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"61-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.
Как отмечается, россияне fpv-дроном ударили по автомобилю, который ехал по автодороге в Веселянке. Машина повреждена, водитель погиб на месте.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба щоб був якись сайт з такими подіями - на які Трапу пофіг.