265 2

FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе: погиб водитель

FPV-дрон атаковал Запорожскую область

В Запорожском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель. Российские войска применили FPV-дрон против гражданского автомобиля, который двигался по автодороге в селе Веселянка.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"61-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне fpv-дроном ударили по автомобилю, который ехал по автодороге в Веселянке. Машина повреждена, водитель погиб на месте.

Запорожская область (3933) Запорожский район (374) Веселянка (4)
ОСЬ "бажанння миру" рузкіх. Ось "мирний процес" іди знищення цілого етносу. ГЕНОЦИД в центрі Европи, а фріки як на балі сатани ржуть і строять фарс
показать весь комментарий
30.12.2025 16:30 Ответить
А шо там Трамп, не схвильювало?
Треба щоб був якись сайт з такими подіями - на які Трапу пофіг.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
 
 