Дрон попал в служебный автомобиль: в Пологовском районе ранен полицейский

Полицейский ранен после попадания FPV-дрона в служебный автомобиль

В Пологовском районе в результате атаки вражеского FPV-дрона получил травмы полицейский. 43-летний правоохранитель находился в служебном автомобиле, в который попал беспилотник. 

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 43-летний мужчина находился в служебном автомобиле, когда в машину попал fpv-дрон.

Отмечается, что транспортное средство повреждено, мужчине оказана вся необходимая помощь.

авто (4283) Нацполиция (16987) Запорожская область (3897)
