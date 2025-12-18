Дрон попал в служебный автомобиль: в Пологовском районе ранен полицейский
В Пологовском районе в результате атаки вражеского FPV-дрона получил травмы полицейский. 43-летний правоохранитель находился в служебном автомобиле, в который попал беспилотник.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 43-летний мужчина находился в служебном автомобиле, когда в машину попал fpv-дрон.
Отмечается, что транспортное средство повреждено, мужчине оказана вся необходимая помощь.
