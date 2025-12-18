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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя Атака дронів на авто
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Дрон поцілив у службове авто: у Пологівському районі поранено поліцейського

Поліцейський поранений після влучання FPV-дрона у службову автівку

У Пологівському районі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона зазнав травм поліцейський. 43-річний правоохоронець перебував у службовому автомобілі, у який поцілив безпілотник. 

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, 43-річний чоловік перебував у службовому авто, коли в машину влучив fpv-дрон.

Зазначається, що транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога.

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авто (6611) Нацполіція (15808) Запорізька область (5049)
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