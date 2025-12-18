Дрон поцілив у службове авто: у Пологівському районі поранено поліцейського
У Пологівському районі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона зазнав травм поліцейський. 43-річний правоохоронець перебував у службовому автомобілі, у який поцілив безпілотник.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 43-річний чоловік перебував у службовому авто, коли в машину влучив fpv-дрон.
Зазначається, що транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль