Дрон поцілив у службове авто: у Пологівському районі поранено поліцейського

У Пологівському районі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона зазнав травм поліцейський. 43-річний правоохоронець перебував у службовому автомобілі, у який поцілив безпілотник.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, 43-річний чоловік перебував у службовому авто, коли в машину влучив fpv-дрон.

Зазначається, що транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога.

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