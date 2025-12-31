Рашисты обстреляли Запорожскую область: погиб человек, трое ранены, есть многочисленные повреждения. ФОТО
Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
- Всего за сутки оккупанты нанесли 697 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ осуществили 12 авиационных обстрелов по Запорожью, Воскресенке, Рождественке, Бойковому, Орехову, Зализнычному, Святопетровке.
- 457 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Кушугум, Балабино, Веселянку, Новослободку, Степногорск, Приморское, Степовое, Щербаки, Гуляйполе, Верхнюю Терсу, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Сладкое.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Малокатериновке, Запорожцу, Малой Токмачке, Белогорью, Варваровке.
- 223 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Сладкого.
Что предшествовало?
- Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили КАБами по Орехову, погиб мужчина, ранена женщина.
- Ранее в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
- 45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.
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