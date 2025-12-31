Рашисты обстреляли Запорожскую область: погиб человек, трое ранены, есть многочисленные повреждения. ФОТО

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 697 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 12 авиационных обстрелов по Запорожью, Воскресенке, Рождественке, Бойковому, Орехову, Зализнычному, Святопетровке.

457 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Кушугум, Балабино, Веселянку, Новослободку, Степногорск, Приморское, Степовое, Щербаки, Гуляйполе, Верхнюю Терсу, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Сладкое.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по Малокатериновке, Запорожцу, Малой Токмачке, Белогорью, Варваровке.

223 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Сладкого.

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Что предшествовало?

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили КАБами по Орехову, погиб мужчина, ранена женщина.

Ранее в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.

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