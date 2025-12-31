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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Рашисты обстреляли Запорожскую область: погиб человек, трое ранены, есть многочисленные повреждения. ФОТО

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

  • Всего за сутки оккупанты нанесли 697 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.
  • Войска РФ осуществили 12 авиационных обстрелов по Запорожью, Воскресенке, Рождественке, Бойковому, Орехову, Зализнычному, Святопетровке.
  • 457 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Кушугум, Балабино, Веселянку, Новослободку, Степногорск, Приморское, Степовое, Щербаки, Гуляйполе, Верхнюю Терсу, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Сладкое.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Малокатериновке, Запорожцу, Малой Токмачке, Белогорью, Варваровке.
  • 223 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Сладкого.

Запорожская область обстрел

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Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе: погиб водитель

Автор: 

Запорожье (3021) обстрел (33747) Запорожская область (4576) Запорожский район (696) Пологовский район (437) Орехов (50)
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