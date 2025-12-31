РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7636 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
208 0

Рашисты атаковали автомобиль, развозивший хлеб для жителей Черниговщины: пострадал водитель

Российские войска атаковали дроном водителя автомобиля, который развозил хлеб в Черниговской области.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Это произошло 30 декабря в Семеновской громаде Новгород-Северского района.

47-летний мужчина доставлял хлеб жителям приграничных сел.

Читайте также: Рашисты атаковали Белую Церковь беспилотниками: двое пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В результате атаки водитель был ранен и госпитализирован.

Медики оказали раненому необходимую помощь, в лечебном учреждении пострадавшего опросили полицейские.

Читайте: Враг ударил FPV-дроном по автомобилю на Запорожье: двое раненых

Россияне атаковали автомобиль, развозивший хлеб в Черниговской области

Автор: 

обстрел (31106) Черниговская область (1467) Новгород-Северский район (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 