Рашисты атаковали автомобиль, развозивший хлеб для жителей Черниговщины: пострадал водитель
Российские войска атаковали дроном водителя автомобиля, который развозил хлеб в Черниговской области.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Это произошло 30 декабря в Семеновской громаде Новгород-Северского района.
47-летний мужчина доставлял хлеб жителям приграничных сел.
В результате атаки водитель был ранен и госпитализирован.
Медики оказали раненому необходимую помощь, в лечебном учреждении пострадавшего опросили полицейские.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль